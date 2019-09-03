Netflix запустил в производство мини-сериал по мотивам повести Яцека Дукая

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Netflix запустил в работу бельгийский мини-сериал по мотивам рассказа польского писателя-фантаста Яцека Дукая «Старость аксолотля» (Starość aksolotla). Вместе с анонсом стриминг-сервис показал и 20-секундный тизер шоу — оно называется Kierunek: Noc (или Into The Night на английском, предварительно назовём «В ночь»).

«В ночь» — совместное производство с бельгийской студией Entre Chien et Loup, вероятно, стриминг профинансировал производство. Автором и шоураннером сериала числится продюсер Джейсон Джордж («Нарко», «Скандал»). Режиссёрами выступят Инти Кальфа (коммерческий постановщик, его работы можно оценить на Vimeo) и Дирк Верхей (короткометражки Roscoe, Lowlands и Up).

Продюсерами числятся Томек Багинский («Ведьмак») и сам Яцек Дукай. Авторы обещают, что у сериала будет богатый актёрский состав с артистами из разных стран: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польши, России и Турции.

Шоу расскажет о внезапной солнечной аномалии ранним рассветным утром — лучи начали убивать всё на своём пути. В центре действия — пассажиры и экипаж самолёта, который перед рассветам успел покинуть аэропорт. Транспорт летит на Запад, в безопасную тьму подальше от солнца. На борту — люди из разных стран, говорящие на разных язык и принадлежащие разным социальным группам: богатые и бедные, молодые и старые, гражданские и военные. Всех их объединяет желание выжить.

Оригинальный рассказ Дукая вышел в 2015 году — сразу в сети. Его сюжет тоже начинался с апокалиптической катастрофы, но он сосредотачивался на тех выживших, которые перенесли своё сознание  в виртуальный мир.

Netflix планирует выпустить сериал в 2020 году. Всего запланировано шесть эпизодов.

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