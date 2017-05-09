Среди всех сценариев альтернативной истории чаще всего обсуждается один: что, если бы Гитлер победил? Что, если бы нацисты разгромили войска союзников? Какую участь они бы уготовали порабощённым народам Европы? Сегодня, 9 мая, самый подходящий день, чтобы вспомнить, от какого «альтернативного будущего» нас спасли прадеды в 1945 году.

До нашего времени дошли вполне конкретные документы и свидетельства, позволяющие составить представление о том, какие планы вынашивали Гитлер и его окружение относительно преобразования побежденных государств и самого рейха. Это проекты Генриха Гиммлера и замыслы Адольфа Гитлера, изложенные в их письмах и выступлениях, фрагменты плана «Ост» в разных редакциях и записи Альфреда Розенберга.

На основе этих материалов мы попытаемся реконструировать образ будущего, о котором мечтали нацисты. А потом сравним его с современными фантастическими реконструкциями.

Реальные проекты нацистов

Согласно плану «Барбаросса», война с Советской Россией должна была закончиться через два месяца после ее начала выходом передовых немецких частей на линию «А-А» (Астрахань-Архангельск). Поскольку считалось, что какое-то количество живой силы и боевой техники у Советской армии все равно останется, на линии «А-А» следовало возвести оборонительный вал, который со временем превратится в мощную оборонительную линию.

От оккупированной Европейской России отделялись входившие в Советский Союз национальные республики и некоторые области, после чего нацистское руководство предполагало объединить их в четыре рейхскомиссариата.

За счет бывших советских территорий осуществлялся и проект поэтапной колонизации «восточных земель» с целью расширения «жизненного пространства» немцев. На территориях, отдаваемых под колонизацию, в течение 30 лет должны поселиться от 8 до 10 миллионов чистокровных немцев из Германии и Поволжья. При этом численность местного населения предполагалось сократить до 14 миллионов человек, уничтожив евреев и прочих «неполноценных» еще до начала колонизации.

Но и ту часть советских граждан, что избежала бы уничтожения, не ждало ничего хорошего. Более 30 миллионов славян должны были выселить из европейской части СССР в Сибирь. Оставшихся Гитлер планировал превратить в рабов, запретить им получать образование и лишить их культуры.

Победа над СССР вела к преобразованию Европы. Прежде всего нацисты собирались перестроить Мюнхен, Берлин и Гамбург. Мюнхен становился музеем национал-социалистического движения, Берлин — столицей Тысячелетней империи, подчинившей себе весь мир, а Гамбург должен был превратиться в единый торговый центр, в город небоскребов, подобный Нью-Йорку.

Широчайшие «реформы» ожидали и оккупированные страны Европы. Районы Франции, которая переставала существовать как единое государство, ожидала разная судьба. Часть из них отходила к союзникам Германии: фашистской Италии и к Испании Франко. А весь юго-запад должен был превратиться в совершенно новую страну — Бургундское Свободное Государство, которое предполагалось сделать «рекламной витриной» рейха. Официальными языками в этом государстве были бы немецкий и французский. Общественное устройство Бургундии планировалось таким, чтобы полностью устранить противоречия между классами, которые «используются марксистами для разжигания революций».

Некоторые народы Европы ожидало полное переселение. Большинство поляков, половину чехов и три четверти белорусов планировалось выселить в Западную Сибирь, заложив на века противостояние между ними и сибиряками. С другой стороны, в Восточную Польшу собирались перевезти всех голландцев.

Финляндия, как верный союзник рейха, становилась после войны Великой Финляндией, получая северную половину Швеции и области с финским населением. Центральная и южная территории Швеции входили в состав Великого рейха. Норвегия лишалась независимости и, благодаря развитой системе гидроэлектростанций, превращалась в источник дешевой энергии для Северной Европы

Следующая на очереди — Англия. Нацисты полагали, что, потеряв последнюю надежду на помощь Континента, Англия пойдет на уступки, заключит с Германией почетный мир и, раньше или позже, присоединится к Великому рейху. В случае, если этого не произойдет и англичане продолжат борьбу, следовало возобновить подготовку к вторжению на Британские острова, покончив с этой угрозой до начала 1944 года.

Кроме того, Гитлер собирался установить полный контроль рейха над Гибралтаром. Если бы диктатор Франко попытался помешать этому намерению, то следовало за 10 дней оккупировать и Испанию с Португалией, невзирая на их статус «союзников» по Оси.

После окончательной победы в Европе Гитлер собирался подписать с Турцией договор о дружбе, основывающийся на том, что ей будет поручена защита Дарданелл. Турции также предлагалось участие в создании единой экономики Европы.

Завоевав Европу и Россию, Гитлер намеревался двинуться в колониальные владения Британии. В штабах планировались захват и долговременная оккупация Египта и Суэцкого канала, Сирии и Палестины, Ирака и Ирана, Афганистана и Западной Индии. После установления контроля над Северной Африкой и над Ближним Востоком должна была осуществиться мечта канцлера Бисмарка о строительстве железной дороги Берлин—Багдад—Басра. Не собирались нацисты отказываться и от идеи возвращения африканских колоний, принадлежавших Германии до Первой мировой войны. Более того, шла речь о создании на «черном континенте» ядра будущей колониальной империи. В Тихом океане предполагалось захватить Новую Гвинею с ее месторождениями нефти и острова Науру.

Соединенные Штаты Америки вождями Третьего рейха рассматривались как «последний оплот мирового еврейства», и их нужно было «дожать» сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, США была бы объявлена экономическая блокада. Во-вторых, в Северо-Западной Африке возводился укрепленный военный район, откуда для нанесения ударов по Америке должны были стартовать гидросамолеты-бомбардировщики дальнего действия и межконтинентальные ракеты «А-9/А-10».

В-третьих, Третий рейх должен был заключить долголетние торговые соглашения со странами Латинской Америки, снабжая их оружием и натравливая на северного соседа. Если Соединенные Штаты не сдадутся на милость победителя, то следовало осуществить захват Исландии и Азорских островов как плацдармов для будущего десанта европейских (немецких и английских) войск на территорию США.

Дас ист фантастиш! В Третьем рейхе существовала фантастика как жанр, хотя, конечно, немецкие писатели-фантасты того времени не могли потягаться популярностью с авторами исторической и военной прозы. Тем не менее, своего читателя нацистские фантасты находили, и некоторые их опусы публиковались миллионными тиражами. Наибольшую известность получил Ганс Доминик — автор «романов о будущем». В его книгах торжествовал немецкий инженер, конструирующий фантастическое сверхоружие или вступающий в контакт с инопланетными существами — «уранидами». Кроме того, Доминик был ярым сторонником расовой теории, и очень многие его произведения являются прямой иллюстрацией к тезисам о превосходстве одних рас над другими. Другой популярный фантаст, Эдмунд Кисс, посвятил свое творчество описанию древних народов и цивилизаций. Из его романов немецкий читатель мог узнать о погибших континентах Туле и Атлантиде, на территории которых некогда обитали родоначальники арийской расы.

Альтернативная история от фантастов

Альтернативный вариант истории, в котором Германия одержала победу над союзниками, фантасты описывали много раз. Подавляющее большинство авторов считает, что гитлеровцы принесли бы миру тоталитаризм худшего образца — уничтожили бы целые народы и построили общество, где нет места добру и состраданию.

Первое произведение на эту тему — «Ночь свастики» Кэтрин Бэрдекин — вышло в Британии еще до Второй мировой. Это не альтернативная история, а скорее роман-предупреждение. Английская писательница, публиковавшаяся под псевдонимом Марри Константин, попыталась заглянуть на семьсот лет вперед — в будущее, построенное нацистами.

Уже тогда она предсказала, что ничего хорошего нацисты миру не принесут. После победы в Двадцатилетней войне Третий рейх властвует над миром. Крупные города разрушены, на их руинах возведены средневековые замки. Евреи уничтожены поголовно. Христиане находятся под запретом, собираются в пещерах. Насаждается культ Святого Адольфа. Женщины считаются существами второго сорта, лишенными души животными — всю свою жизнь они проводят в клетках, подвергаясь непрерывному насилию.

Во время Второй мировой мрачная тема получила развитие. Если не считать десятков рассказов о том, что будет с Европой после победы нацистов, можно вспомнить как минимум два крупных произведения: романы Марион Уэст «Если мы проиграем» и Эрвина Лесснера «Иллюзорная победа». Особенно интересен второй — в нем рассматривается вариант послевоенной истории, где Германия добилась перемирия на Западном фронте и после передышки, собрав силы, развязала новую войну.

Первая альтернативно-фантастическая реконструкция, изображавшая мир победившего нацизма, появилась в 1952 году. В романе «Звук охотничьего рога» английский писатель Джон Уолл, выступавший под псевдонимом Сарбан, показал Британию, превращенную нацистами в огромный охотничий заказник. Гости с континента, одетые в костюмы вагнеровских персонажей, охотятся здесь на расово неполноценных людей и генетически модифицированных чудовищ.

Классической считается и повесть Сирила Корнблата «Две судьбы». Известный фантаст показал Америку, побежденную в 1955 году и разделенную на оккупационные зоны двумя державами: нацистской Германией и императорской Японией. Народы США покорены, лишены права на образование, частично уничтожены и загнаны в «трудовые лагеря». Прогресс остановлен, занятия наукой запрещены и насаждается махровый феодализм.

Похожую картину нарисовал Филип К. Дик в романе «Человек в высоком замке». Европа покорена нацистами, США разделены и отданы Японии, евреи уничтожены, а в Тихоокеанском регионе назревает новая глобальная война. Однако, в отличие от предшественников, Дик не считал, что победа Гитлера приведет к деградации человечества. Наоборот, Третий рейх у него стимулирует научно-техническое творчество и готовится к колонизации планет Солнечной системы. В то же время жесткость и вероломство гитлеровцев — норма в этом альтернативном мире, а потому скоро японцев ожидает участь сгинувших евреев.

Своеобразный вариант истории Третьего рейха рассмотрел Север Гансовский в повести «Демон истории». В его альтернативном мире нет Адольфа Гитлера, зато есть харизматичный лидер Юрген Астер — и он тоже развязывает войну в Европе, чтобы бросить к ногам немцев покоренный мир. Советский писатель проиллюстрировал тезис марксистов о предопределенности исторического процесса: отдельная личность ничего не решает, зверства Второй мировой — следствие законов истории.

Немецкий писатель Отто Бэзил в романе «Если бы фюрер это знал» вооружает Гитлера атомной бомбой. А Фредерик Маллэли в романе «Гитлер победил» описывает, как вермахт завоевывает Ватикан. В знаменитом сборнике англоязычных авторов «Гитлер-победитель» представлены самые невероятные исходы войны: в одном рассказе Третий рейх и СССР делят Европу после победы над демократическими странами, в другом — Третий рейх утрачивает победу из-за цыганского проклятия.

Самое масштабное произведение о другой войне создал Гарри Тертлдав. В тетралогии «Мировая война» и трилогии «Колонизация» он описывает, как в разгар битвы за Москву на нашу планету прилетают захватчики — ящероподобные пришельцы, располагающие более совершенными технологиями, чем земляне. Война против инопланетян заставляет враждующие стороны объединиться и в итоге ведет к научно-техническому прорыву. В заключительном романе в космос стартует первый звездолет, построенный людьми.

Впрочем, тема не ограничивается обсуждением итогов войны в альтернативных реальностях. Многие авторы используют смежную идею: а что, если бы нацисты или их противники научились путешествовать во времени и решили использовать технологии будущего для достижения победы. Такой поворот старого сюжета обыгран в романе Джеймса Хогана «Операция «Протей»» и в романе Дина Кунца «Молния».

Не остался равнодушным к альтернативному рейху и кинематограф. В редкой для фантастики псевдодокументальной манере снят фильм «Это случилось здесь» английских режиссеров Кевина Браунлоу и Эндрю Молло, рассказывающий о последствиях нацистской оккупации Британских островов. Сюжет с машиной времени и похищением технологий обыгрывается в боевике Стивена Корнуэлла «Филадельфийский эксперимент 2». А классическая альтернативная история представлена в триллере Кристофера Менола «Фатерлянд», снятом по одноименному роману Роберта Харриса.

Иллюзии победителей

Кажется невозможным, чтобы на русском языке выходили романы, идеализирующие рейх и нацистов К сожалению, они существуют.

Для примера можно привести повесть Сергея Абрамова «Тихий ангел пролетел» и роман Андрея Лазарчука «Иное небо». В первом случае гитлеровцы ни с того, ни с сего устанавливают в покоренном Советском Союзе демократию европейского образца, после чего у нас вдруг наступают порядок и изобилие. В романе Лазарчука Третий рейх тоже обеспечивает довольно комфортные условия для покоренных народов, но приходит к застою и терпит поражение от динамично развивающейся Сибирской республики.

Подобные идеи не только вредны, но и опасны. Они способствуют возникновению иллюзии, будто врагу не следовало сопротивляться, будто подчинение захватчикам могло изменить мир к лучшему. Следует помнить: нацистский режим нес в себе колоссальный заряд ненависти, а потому война с ним была неизбежна. Если бы даже Третий рейх победил в Европе и России, война не прекратилась бы, а продолжалась.

К счастью, большинство российских фантастов не считает, что нацисты могли принести СССР мир и демократию. В ответ на романы, изображающие Третий рейх безобидным, появились произведения, дающие ему трезвую оценку. Так, в повести Сергея Синякина «Полукровка» реконструированы все известные планы верхушки рейха по преобразованию Европы и мира. Писатель напоминает, что основой нацистской идеологии было деление народов на полноценных и неполноценных, и никакие реформы не могли изменить движение рейха к уничтожению и закабалению сотен миллионов людей.

Своеобразный итог этой теме подводит Дмитрий Казаков в романе «Высшая раса». С группой арийских «сверхлюдей», созданных в оккультных лабораториях, сталкивается отряд советских фронтовых разведчиков. И наши люди выходят победителями из кровавой схватки.

* * *

В реальности наши прадеды и прабабки победили гитлеровского «сверхчеловека». И было бы величайшим неуважением к их памяти и к самой правде утверждать, что они сделали это зря…