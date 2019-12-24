И даже в последнюю неделю года книжные издатели не устают делиться свежими анонсами на 2020-й. В новом выпуске — необычный британский роман на стыке тёмного фэнтези, фантастики и магического реализма, а также ещё одна книга китайского фантаста.

Брайан Кэтлинг

Vorrh

Брайан Кэтлинг — новый автор издательства «Астрель-СПб», его романы можно отнести к стыку жанров фантастики, тёмного фэнтези и магического реализма. Книги в своё время похвалили Алан Мур, Филип Пулман и Майкл Муркок.

Здесь падшие ангелы следят за человечеством, здесь любое оружие имеет имя и разум, здесь когда-то была война, и останки бакелитовых роботов до сих пор усеивают землю, а циклопы ищут своего создателя. Здесь рядом с колониальным городом Эссенвальдом располагается Vorrh, великий, огромный, разумный лес, способный искажать реальность и стирать память. По легенде именно в его центре находится Эдемский сад. И теперь туда отправляется отверженный солдат, он хочет найти Эдем, и по его следу отправляется местный охотник, ведь есть пророчество, что в Эдеме уже таится невероятное зло, и искать его не стоит.

Точной даты выхода нет.

Лю Цысинь

Supernova Era

Издательство fanzon приобрело права на выпуск очередного романа Лю Цысиня. Книга вышла на китайском в 2003-м, а в 2019-м её перевели на английский язык.