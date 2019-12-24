И даже в последнюю неделю года книжные издатели не устают делиться свежими анонсами на 2020-й. В новом выпуске — необычный британский роман на стыке тёмного фэнтези, фантастики и магического реализма, а также ещё одна книга китайского фантаста.
Брайан Кэтлинг
Vorrh
Брайан Кэтлинг — новый автор издательства «Астрель-СПб», его романы можно отнести к стыку жанров фантастики, тёмного фэнтези и магического реализма. Книги в своё время похвалили Алан Мур, Филип Пулман и Майкл Муркок.
Здесь падшие ангелы следят за человечеством, здесь любое оружие имеет имя и разум, здесь когда-то была война, и останки бакелитовых роботов до сих пор усеивают землю, а циклопы ищут своего создателя. Здесь рядом с колониальным городом Эссенвальдом располагается Vorrh, великий, огромный, разумный лес, способный искажать реальность и стирать память. По легенде именно в его центре находится Эдемский сад. И теперь туда отправляется отверженный солдат, он хочет найти Эдем, и по его следу отправляется местный охотник, ведь есть пророчество, что в Эдеме уже таится невероятное зло, и искать его не стоит.
Точной даты выхода нет.
Лю Цысинь
Supernova Era
Издательство fanzon приобрело права на выпуск очередного романа Лю Цысиня. Книга вышла на китайском в 2003-м, а в 2019-м её перевели на английский язык.
Гибель звезды в восьми световых годах от Земли вызывает «эффект сверхновой» из-за которого в течение года все население планеты старше 13 лет умрет. У старших поколений остается совсем немного времени, чтобы передать детям знания, необходимые для сохранения цивилизации. Но захотят ли новые поколения принять наследие своих родителей? Смогут молодые люди, которые станут хозяевами Земли, построить свое светлое будущее или совершат непоправимые ошибки?
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