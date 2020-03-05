В середине марта 2020-го в России пройдёт очередной праздник-гуляния Irish Week, посвящённый традициям и культуре Ирландии. В его рамках сеть «Каро» вместе с кинопрокатчиками подготовила показы ирландских фильмов — уже в 13-й раз. Для киноманов это возможность посмотреть европейское кино разных самых разных жанров, как новинки, так и известную классику.

Где пройдёт?

Москва (КАРО 11 Октябрь)

Санкт-Петербург (КАРО 9 Варшавский Эксперсс)

Екатеринбург (КАРО 10 Радуга Парк)

Новосибирск («Победа»)

В первых трёх городах почитать можно на сайте КАРО.Арт, а о показах в Новосибирске — на сайте «Победы».

Когда пройдёт?

В Москве кинофестиваль будет самым длительным — с 11 по 22 марта. Он будет включать в себя встречи с приглашёнными гостями и мастер-классы.

Также фестиваль пройдет в течение двух уикендов с 13 по 15 марта и с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге, и с 20 по 22 марта впервые в Екатеринбурге.

В Новосибирске показы пройдут с 17 по 22 марта.

Что смотреть?

Главный вопрос кинофестиваля. Выбрали главные картины, их доступность и билеты уточняйте на сайтах мероприятия. Все показы проходят на языке оригинала с субтитрами.

Открытие фестиваля пройдет 11 марта в киноцентре «Октябрь» (ул. Новый Арбат, д.24). Сбор гостей в 19:00.

«Пара нормальных» (Extra Ordinary)

Фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актёр Барри Уорд («Конец этого *** мира»). Чёрный юмор в духе Монти Пайтона и тонкая актёрская игра обеспечили необычному ромкому признание критиков и 100-процентный рейтинг на Rotten Tomatoes.

«Дикие» (Animals)

Картина — участник конкурса Sundance, яркая комедия про двух подруг. Писательница Лаура и бариста Тайлер делят друг с другом все: парней, проблемы, мечты и яркие огни ночного Дублина, пока в жизни одной из них не появляется возлюбленный.

«Вечно молодой» (Never Grow Old)

Впервые показывают в России. Мирный город на Диком Западе погружается в хаос, когда в нем поселяется банда преступников во главе с Датчем Альбертом (Джон Кьюсак). Гробовщику Патрику Тейту (Эмиль Хирш) теперь предстоит выбирать между прибыльным призванием и безопасностью своей семьи в городе, где трупов как грязи.

«В тихом омуте» (Dark Lies the Island)

Многогранная и смешная карикатура на жизнь в провинциальном городке. Смесь классического МакДоны, Тарантино и братьев Коэнов с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли не оставит никого равнодушным.

«Родственник поневоле» (The Last Right)

История этого роуд-муви начнется со случайного разговора на борту самолета из Нью-Йорка в Ирландию, который обернется для главного героя совсем не так, как он планировал. Зрителей ждут ирландские приключения, уморительные сцены и трогательная история благородства и самопожертвования ради незнакомца.

«Остров безумия» (Arracht)

Визионерский дебют режиссера и сценариста Тома Салливана «Остров безумия» (Arracht). Свою первую картину Салливан посвятил важной и болезненной для страны теме — великому голоду в Ирландии 1845 года. Для любителей ужасов состоятся показы легендарного ирландского веселого хоррора «Грэбберсы» (Grabbers) и мистического фильма «Другой» (The Hole In The Ground) с обсуждением ирландских мифов.

Для поклонников короткометражек отдельная радость — в программе будет сразу три сборника на разные темы:

«Чисто ирландский юмор»

Сборник представляет собой коллекцию свежих комедийных короткометражек Изумрудного острова. Одна из его жемчужин — короткий метр «Ясновидящий» от семейства Глисонов, в съемках которой каждый из них принял участие. Донал, Брайан и Брендан сыграли роли, а Рори написал сценарий. Одна из лучших короткометражек кинофестиваля «Отец, Отец» принадлежит авторству комедийной группы The Hole in the Wall Gang, очень популярной в Северной Ирландии.

«Ирландское тёмное»

Сборник короткого метра, приуроченный к 13-летию Ирландского кинофестиваля в России. Зритель с головой погрузится в атмосферу хоррора, приправленного чисто ирландской смесью черной комедии и сатиры. В сборнике есть и прямая отсылка к голливудским фильмам ужасов («Что-то пошло не так»), и научная фантастика в стиле «Черного зеркала» («Любящий Алекс») и «Доктора Кто» («Спешу на помощь!»). Серьезная работа «Молоко» (Bainne) снята в классической черно-белой стилистике актером Джеком Рейнором («Трансформеры», «Солнцестояние»), блестяще дебютировавшем в роли режиссера. Фильм, пропитанный священным ужасом и героизмом также затронул тему голода в Ирландии.

«Фантазии из Ирландии»

Анимационный короткий метр для взрослых повествует о преодолении своих страхов и ночных кошмаров. Каждый фильм открывает зрителю путь в точно сконструированный миф, зазеркалье, в котором герои сражаются с тьмой. Сборник «Фантазий» послужит для зрителя отличным лекарством от хандры и верным спутником для перехода на светлую сторону бытия. Фильмы выполнены в разных жанрах и техниках. Это и дебютные выпускные работы студентов лучших киношкол Ирландии, и зрелые работы известных аниматоров.

А кто будет среди гостей?

11 марта «Октябрь» посетит актёр Барри Уорд («Конец этого *** мира», «Зал Джимми»). Он представит «Пару нормальных».

14 марта в «Октябрь» приедет Джек Рейнор, актёр и дебютант-режиссёр, который покажет «Молоко». Это снятая на ирландском языке в классической черно-белой стилистике драма, повествующая о теме великого голода. Главную роль в ней исполнил Уилл Поултер («Выживший», «Бегущий в лабиринте», «Мы-Миллеры»).

В этот же день приедет и режиссёр короткометражек Фергал Костелло, автор двух проектов в сборнике: жуткой «Стефани», снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры «Что-то пошло не так».

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