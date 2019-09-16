Дэн Эйкройд подтвердил своё участие в новой части «Охотников за привидениями». На подкасте The Joe Rogan Experience актёр рассказал, что он вместе с командой сейчас работает над фильмом и ему придётся в нём сыграть.

О возвращении оригинального каста издание Daily Mail сообщало ещё в начале 2019 года. По данным источников газеты, основной движущей силой сценария будет персонаж Эйкройда. Также в картине сыграют Кэрри Кун, Финн Вулфард и Пол Радд.

Режиссёром новой части выступает Джейсон Райтман — сын постановщика первых двух картин про охотников Айвена Райтмана. Съёмки начались в июле. Планируется, что фильм выйдет в прокат выйдет в 2020 году. Рабочее название — «Город ржавчины» (Rust City).