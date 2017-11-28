Продюсером «Бегущего по лезвию 2049» был создатель оригинального культового фильма Ридли Скотт. У режиссёра было некоторое влияние на фильм, но к съёмочной площадке он обычно не приближался. И режиссёр Дени Вильнёв, поставивший сиквел, рассказал, почему так происходило. Оказывается, Вильнёв практически выгонял Скотта со съёмок.
Курьёзный случай произошёл, когда Вильнёв снимал сцену с Харрисоном Фордом. На съёмочную площадку пришёл Ридли Скотт и стал смотреть, как работает Вильнёв. Это заставило режиссёра нервничать.
Однажды он пришёл на съёмочную площадку и несколько минут стоял прямо за мной. Для меня это было невыносимо. Я попытался отшутиться «Эй, Ридли, кто твой любимый режиссёр?». Он ответил, что любит Бергмана и Кубрика. И тогда я ему сказал «Я тоже люблю Бергмана. Ридли, ты бы как себя чувствовал, если бы он пришёл к тебе на съёмки и всё время стоял у тебя на спиной?»
Мы посмеялись и он ушёл с площадки. Всё потому, что я пытался снять сцену с участием Харрисона Форда и у меня ничего не выходило.
Напомним, ранее Дени Вильнёв прокомментировал кассовый провал «Бегущего по лезвию 2049». Режиссёр «не знает» из-за чего это произошло.
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