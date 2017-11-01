«Бегущий по лезвию 2049» стал настоящим испытанием для многих зрителей. По сравнению с современными блокбастерами, которые идут полтора-два часа, картина Дени Вильнёва не отпускает посетителей почти три часа.

Однако это, что называется, ещё «цветочки». Портал ScreenCrush поговорил с монтажёром картины Джо Уокером и выяснил, что первоначальный хронометраж «Бегущего по лезвию 2049» составлял почти 4 часа! Из-за этого фильм могли разделить на две части. Чему же хотели посвятить столько времени?

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к фильму «Бегущий по лезвию 2049». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, чего боялись наши авторы в фильмах в детстве

Речь идёт об одной истории, которую хотели рассказать в двух частях.

Кей узнаёт правду о своём прошлом — ну, как он её видит — и, скажем так, «теряет невинность». На следующее утро начинается другая история. Она посвящена встрече с создателем и самопожертвованию: «умирание — это самое человечное, что мы делаем». Как ни странно, обе части начинались с кадра открывающегося глаза. В первой половинке, в начале, был один огромный глаз. Во второй — когда просыпается Мариетта и начинает ходить по квартире Кея. Мы много шутили, придумывая названия каждой части, но вскоре отбросили эту идею. В итоге сохранили главное — ощущение сна наяву. Это сделано специально, при чём не только с точки зрения визуальных эффектов, но темпа. Всё это создавало эффект галлюцинации, почти что сновидения, в котором неуклонно приближаешься к истине. Монтажёр Джо Уокер

В конечном итоге Уокер вырезал моменты, которые «связывали некоторые сцены между собой», а также сократил «диалоги до самого минимума, чтобы из них можно было хоть что-то понять». Так у него получилась 163-минутная картина, которую Уокер назвал «правильной».

Вам хватит времени и проникнуться персонажами, и насладиться динамичными моментами разрушения. Монтажёр Джо Уокер

Увы, шансов увидеть четырёхчасовую версию практически нет. Дени Вильнёв завлял, что прокатная версия и есть «режиссёрская», а это значит, что на Blu-Ray никакой «расширенной версии» не выйдет. По всей видимости, постановщик хотел избежать судьбы оригинального «Бегущего по лезвию» — сейчас можно найти с пяток различных вариантов фильма.