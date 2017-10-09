На прошлой неделе в прокате стартовал «Бегущий по лезвию 2049» — главный сиквел этого года от Дени Вильнёва. Сюжет картины, как и первоисточник Ридли Скотта, породил множество вопросов. Многие зрители отмечали, что в фильме есть незавершённые сюжетные линии, которые явно оставлены ради грядущего продолжения.

Об этом журналисты издания Entertainment Weekly спросили у одного из сценаристов картины Майкла Грина («Американские боги», «Логан»). Оказывается, никакого сиквела или спин-оффа вообще не планируется, а вся недосказанность в отдельных сценах — это изначальная задумка.

Мы ни разу, ни в одной точке сюжета или сценария, даже не говорили о спин-оффах или продолжении любого вида. Мы всегда задавались вопросом «В чём особенность нашей истории?». И мы пытались себя убедить, что наша история имеет право называться «Бегущий по лезвию». Сценарист Майкл Грин

С одной стороны, Вильнёву, Скотту и сценаристам явно есть, что показать во вселенной «Бегущего по лезвию». Убедить продюсеров вложиться в продолжение помогли бы успешные кассовые сборы, но они пока оставляют желать лучшего.

С другой, вся недосказанность в фильме вторит оригинальному «Бегущему по лезвию». Поклонники картины Ридли Скотта до сих пор задаются вопросами вроде «Декард — репликант?». И это стало одной из причин популярности первоисточника. Похоже, зрителям не слишком нужен ещё один спин-офф или сиквел, в котором нам дадут все ответы.

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