На прошлой неделе в прокате стартовал «Бегущий по лезвию 2049» — главный сиквел этого года от Дени Вильнёва. Сюжет картины, как и первоисточник Ридли Скотта, породил множество вопросов. Многие зрители отмечали, что в фильме есть незавершённые сюжетные линии, которые явно оставлены ради грядущего продолжения.

Об этом журналисты издания Entertainment Weekly спросили у одного из сценаристов картины Майкла Грина («Американские боги», «Логан»). Оказывается, никакого сиквела или спин-оффа вообще не планируется, а вся недосказанность в отдельных сценах — это изначальная задумка.

Мы ни разу, ни в одной точке сюжета или сценария, даже не говорили о спин-оффах или продолжении любого вида. Мы всегда задавались вопросом «В чём особенность нашей истории?». И мы пытались себя убедить, что наша история имеет право называться «Бегущий по лезвию».

Сценарист Майкл Грин

С одной стороны, Вильнёву, Скотту и сценаристам явно есть, что показать во вселенной «Бегущего по лезвию». Убедить продюсеров вложиться в продолжение помогли бы успешные кассовые сборы, но они пока оставляют желать лучшего.

С другой, вся недосказанность в фильме вторит оригинальному «Бегущему по лезвию». Поклонники картины Ридли Скотта до сих пор задаются вопросами вроде «Декард — репликант?». И это стало одной из причин популярности первоисточника. Похоже, зрителям не слишком нужен ещё один спин-офф или сиквел, в котором нам дадут все ответы.

Читайте также

«Бегущий по лезвию 2049»: все короткометражки (на русском языке)

«Бегущий по лезвию 2049»: что показали в короткометражках?

02.10.2017

Новые поколения репликантов, электромагнитный взрыв и намёки на ключевой конфликт нового фильма.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.