5 октября в кинотеатрах выходит главный сиквел и, возможно, один из лучших фантастических фильмов этого года — «Бегущий по лезвию 2049» от Дени Вильнёва. Его действие разворачивается спустя 30 лет после событий оригинального фильма. Режиссёр попросил своих коллег снять три короткометражки, которые рассказывают о ключевых событиях между оригинальным фильмом и продолжением.

«2036: Возрождение Нексус»

За 11 лет до событий нового фильма Ниандр Уоллес (Джаред Лето) демонстрирует совету новую модель репликантов «Нексус 9», которые во всём послушны своим хозяевам. В комитете не очень хотят его слушать, но демонстрация убедительна — репликант убивает себя без малейших сожалений. Похоже, корпорации Уоллеса удалось сотворить тех, кто станет беспрекословно подчиняться людям.

Важно отметить, что Уоллес нарушил запрет на создание репликантов. Его ввели после событий, получивших название «Блэкаут», — но о них чуть ниже. После убедительной демонстрации комитет всё же разрешает Уоллесу создавать репликантов, и запрет снимается.

«2048: Некуда бежать»

В этой короткометражке показывают небольшой эпизод из жизни репликанта Саппера Мортона. Несмотря на угрожающий вид, Мортон ведёт себя более чем скромно: старается не показываться полиции, носит очки, читает книги и блуждает по трущобам. Но в какой-то момент ему приходится ввязаться в драку. Это замечает горожанин и докладывает на Мортона в полицию, когда тот скрывается.

Этот ролик ясно показывает, что полицейский департамент Лос-Анджелеса снова созвал на работу бегущих по лезвию — охотников на репликантов.

«2022: Блэкаут»

Третья короткометражка выполнена в аниме-стилистике, её снял Синъитиро Ватанабэ («Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу»). Ролик рассказывает о событиях, произошедших в 2022 году — то есть спустя всего три года после оригинального «Бегущего по лезвию».

Корпорация «Тайрелл» создаёт новую линейку репликантов «Нексус 8» для работы во внеземных колониях. Теперь репликанты не ограничены сроком службы в четыре года, продолжительность их жизни можно запрограммировать. Репликантов можно отличить благодаря красному импланту в глазном яблоке.

Из базы данных люди узнают о репликантах и начинают их повсюду преследовать и убивать. В конце концов репликанты решают устроить массивный электромагнитный взрыв, который уничтожает базы данных. Это помогает выжившим репликантам затеряться среди людей. После Блэкаута правительство накладывает запрет на создание новых машин.

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Складывается впечатление, что конфликт в «Бегущем по лезвию 2049» будет развиваться не вокруг людей и репликантов, а вокруг репликантов безвольных и со свободой воли. Стоит готовиться к тому, что каждый герой может оказаться репликантом.