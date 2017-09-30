Совсем скоро в прокат выходит главный сиквел этого года — «Бегущий по лезвию 2049», продолжение культового фильма Ридли Скотта. Картину снял режиссёр Дени Вильнёв, выдавший в прошлом году умный фантастический блокбастер «Прибытие». «Прибытие» задало высокую планку и показало, что постановщик вполне способен справиться с наследием классического фильма.

Это подтвердили и профессиональные критики — сперва в первых отзывах, а затем в развернутых рецензиях. «Бегущий по лезвию 2049» пришёлся им по душе, журналисты хвалят общую атмосферу, актёрскую игру, операторскую работу и раскрытие тем будущего. Общая оценка на сайте Metacritic — 85. Общий рейтинг на Rotten Tomatoes — 97%.

Мы перескажем 4 рецензии: самую позитивную, самую негативную и две посередине. Надеемся, это поможет вам решить, идти в кино или нет.

Variety — 100/100

Питер Дебрюж, постоянный рецензент портала Variety, поставил фильму максимальный балл. Критик уверен, что для просмотра второй части смотреть оригинал вовсе не обязательно. Ситуация примерно такая же как с лентой «Трон: Наследие» — для зрителей, которые не видели первую часть, фильм может создать ещё более яркое впечатление. Удивительно, но рецензент проводит параллели не с оригиналом Ридли Скотта, а с фильмом «Сталкер» Тарковского.

Фильм заимствует свой стиль и тон скорее у неспешной драмы маэстро Андрея Тарковского «Сталкер», чем у революционного и чувственного киберпанка Ридли Скотта. «Бегущий по лезвию 2049» идёт 2 часа 44 минуты, что даже на три минуты дольше, чем «Сталкер». Вильнёв использует каждую секунду экранного времени, чтобы показать визуально захватывающий и насыщенный боевик. Ощущения от него можно описать по-разному: от дразнящих до утомительных. Но фильм уж точно не назовёшь «искусственно интеллектуальным». Питер Дебрюж

The Wrap — 85/100

Алонсо Дюральде, обозреватель The Wrap, тоже высоко оценил картину. Он отметил, что продолжение совершенно не ставит себе целью ответить на вопросы первого фильма о различиях между искусственным и естественным, или о зыбкой границе между этими сущностями, или о тех, кто её преодолевает. Просто лента заставляет вникнуть в эти вопросы ещё глубже.

«Бегущий по лезвию 2049» — он не о том, что происходит. Он о том, как этот красивый и ужасный мир, — а по-другому и быть не могло, когда за камеру взялся Роджер Дикинс — рассказывает нам о жизни, ощущениях и реальности. Алонсо Дюральде

Playlist — 83/100

Родриго Перез, журналист издания The Playlist, не скупится на похвалу. Он отмечает, что в некоторых моментах картина немного проседает. Но даже когда идеи фильма начинают изрядно перемешиваться, «Бегущий по лезвию 2049» всё ещё способен захватить вихрем всепоглощающей тревоги и пугающего исступления, через который проглядывается совсем иная сторона.

Откуда я пришёл? Куда я движусь? Сколько времени мне отведено? Фильм заставляет задаваться этими и другими вопросами, он погружает в мысли о себе, о смертности, о значении настоящей любви. Чего по-настоящему не хватает, так это бесконечной печали Роя Батти (персонаж Рутгера Хауэра из оригинала — прим. МирФ), которому всего-то и нужно ещё было немного времени, ещё один день, ещё один шанс увидеть чудо. Родриго Перез

Vulture — 60/100

Дэвид Эдельштейн, обозреватель Vulture, поставил фильму 6 баллов из 10. Он считает, что «Бегущий по лезвию 2049» похож на оригинальный роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» намного больше первой части. В новой ленте чуть меньше нуара и чуть больше философии. По его мнению, писателю бы наверняка понравился персонаж Карлы Юри — доктор Ана Стеллин, чья история неразрывно связана с её идеями. Но, в целом, фильм показался Эдельштейну не таким ярким, как первая часть.

Я представляю, что большинству зрителей фильм понравится. Хотя в нём нет ничего настолько же яркого, как болезненное величие [Рутгера] Хауэра или истошный предсмертный крик Прис в исполнении Дэрил Ханны. И близко нет того шока, который испытываешь при первом виде футуристической дистопии «Бегущего по лезвию», сочетания высоких технологий и коррозии. Дэвид Эдельштейн

В российский прокат фильм выходит 5 октября.