В Сети появились первые отзывы на один из самых ожидаемых научно-фантастических фильмов этого года «Бегущий по лезвию 2049»(Blade Runner 2049). Эмбарго на полноценные рецензии и отзывы действует до 3 октября до 16:00 по московскому времени. А вот общие впечатления без спойлеров критикам и журналистам, увидевшим фильм, публиковать можно. Если вкратце, они в восторге от фильма, называют его «визуальным чудом» и «абсолютным шедевром».

«Бегущий по лезвию 2049» перегружен спойлерами. Даже сам по себе сюжет фильма — это уже спойлер. Если хотите увидеть фильм сами, то избегайте рецензий. 

Вам не обязательно видеть оригинальный фильм, чтобы смотреть «Бегущий по лезвию 2049». Но если вы это сделаете, то новый фильм станет для вас ещё лучше. 

Наш автор говорит про «Бегущего»: «Невероятно… Больше, чем просто визуальное чудо. Это революционный научно-фантастический шедевр».

«Бегущий по лезвию 2049» феноменален. Визуально сногсшибательный научно-фантастический фильм, уходящий корнями в нуар, который просвечивает черед запутанную тайну. Лучшая картина 2017 года пока что. Дени Вильнёв несомненно один из лучших современных режиссёров, а если <оператор> Дикинс не выиграет «Оскар», этому нет оправдания.

Думаю, новый «Бегущий по лезвию» лучше оригинала. перед нами ещё одно доказательство, что Дени Вильнёв — один из самых потрясающих ныне работающих режиссёров. Великолепная история, великолепный саундтрек и звук, великолепный Гослинг. Ана де Армас, на мой взгляд, — настоящая звезда, она крадёт фильм. Просто потрясён. 

Всё, что я могу сказать сейчас о «Бегущем по лезвию 2049»… Дайте [оператору] Роджеру Дикинсу «Оскар». Прямо сейчас. Ошеломляющий визуальный ряд. 

«Бегущий по лезвию 2049» — шедевр научной фантастики. Это один из тех жанровых фильмов, которые мы с вами больше не увидим. Головокружительный визуальный ряд, невероятная фантастика. 

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и он охренеть какой крутой!

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и это было великолепно. Ошеломительный визуальный ряд, эмоционально увлекательный, да так, что я не ожидал. Это всё, что я могу сказать. 

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и он просто захватывает дух. Это впечатляющее продолжение, которое развило старые тайны, добавило новых и расширило вселенную. Самое лучшее в этом фильме — ощущение, будто он сделан в том же мире, [что и старый]. Будто они отправились туда, чтобы снять его. Воссоздали эстетику.

Осталось ждать совсем недолго. Фильм выходит в прокат уже 5 октября. 

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Кот-редактор
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