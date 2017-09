В Сети появились первые отзывы на один из самых ожидаемых научно-фантастических фильмов этого года «Бегущий по лезвию 2049»(Blade Runner 2049). Эмбарго на полноценные рецензии и отзывы действует до 3 октября до 16:00 по московскому времени. А вот общие впечатления без спойлеров критикам и журналистам, увидевшим фильм, публиковать можно. Если вкратце, они в восторге от фильма, называют его «визуальным чудом» и «абсолютным шедевром».

Blade Runner 2049 is absolutely loaded with spoilers. Even the plot of the film is a spoiler. If you are going to see it avoid reviews. pic.twitter.com/MLrCmJgLtF — Steven Weintraub (@colliderfrosty) September 26, 2017

«Бегущий по лезвию 2049» перегружен спойлерами. Даже сам по себе сюжет фильма — это уже спойлер. Если хотите увидеть фильм сами, то избегайте рецензий.

You do not have to have seen the original ‘Blade Runner’ to watch ‘Blade Runner 2049’. But it will def make the film better if you have. pic.twitter.com/7Gjd7GnmpS — Steven Weintraub (@colliderfrosty) September 26, 2017

Вам не обязательно видеть оригинальный фильм, чтобы смотреть «Бегущий по лезвию 2049». Но если вы это сделаете, то новый фильм станет для вас ещё лучше.

Our own @JimmytotheO calls @bladerunner "Astonishing… More than just a visual wonder, it's a groundbreaking science fiction masterpiece." pic.twitter.com/ulDJYJzMqT — JoBlo.com (@joblocom) September 26, 2017

Наш автор говорит про «Бегущего»: «Невероятно… Больше, чем просто визуальное чудо. Это революционный научно-фантастический шедевр».

Denis Villeneuve is unquestionably one of the elite working directors & there's no excuse if Deakins doesn't win the Oscar #BladeRunner2049 — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) September 26, 2017

«Бегущий по лезвию 2049» феноменален. Визуально сногсшибательный научно-фантастический фильм, уходящий корнями в нуар, который просвечивает черед запутанную тайну. Лучшая картина 2017 года пока что. Дени Вильнёв несомненно один из лучших современных режиссёров, а если <оператор> Дикинс не выиграет «Оскар», этому нет оправдания.

The story is great, the score is great, the Gosling is great & the real star, imo, is Ana de Armas, who steals the film. Floored by this one — ErikDavis (@ErikDavis) September 26, 2017

Думаю, новый «Бегущий по лезвию» лучше оригинала. перед нами ещё одно доказательство, что Дени Вильнёв — один из самых потрясающих ныне работающих режиссёров. Великолепная история, великолепный саундтрек и звук, великолепный Гослинг. Ана де Армас, на мой взгляд, — настоящая звезда, она крадёт фильм. Просто потрясён.

All I can say about BLADE RUNNER 2049 is…give Roger Deakins the Oscar now. Absolutely stunning visuals pic.twitter.com/OuKLcngoYz — Jesse Hawken (@jessehawken) September 26, 2017

Всё, что я могу сказать сейчас о «Бегущем по лезвию 2049»… Дайте [оператору] Роджеру Дикинсу «Оскар». Прямо сейчас. Ошеломляющий визуальный ряд.

BLADE RUNNER 2049 is sci-fi masterpiece; the kind of deep-cut genre film we don't see anymore. Visually mind blowing, absolutely fantastic pic.twitter.com/A1d6ohmj3s — ErikDavis (@ErikDavis) September 26, 2017

«Бегущий по лезвию 2049» — шедевр научной фантастики. Это один из тех жанровых фильмов, которые мы с вами больше не увидим. Головокружительный визуальный ряд, невероятная фантастика.

I've seen Blade Runner 2049 and it's FUCKING INCREDIBLE. — Kevin Polowy (@djkevlar) September 26, 2017

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и он охренеть какой крутой!

I've seen Blade Runner 2049 and it was great. Visually stunning, emotionally engaging in a way I didn't expect. And that's all I can say — Jim Vejvoda (@JimVejvoda) September 26, 2017

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и это было великолепно. Ошеломительный визуальный ряд, эмоционально увлекательный, да так, что я не ожидал. Это всё, что я могу сказать.

And best of all, #BladeRunner2049 feels like it was made in the same world. Like they traveled back there to film it. Nailed the aesthetic. — The Bibbidook (@WilliamBibbiani) September 26, 2017

Я посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и он просто захватывает дух. Это впечатляющее продолжение, которое развило старые тайны, добавило новых и расширило вселенную. Самое лучшее в этом фильме — ощущение, будто он сделан в том же мире, [что и старый]. Будто они отправились туда, чтобы снять его. Воссоздали эстетику.

Осталось ждать совсем недолго. Фильм выходит в прокат уже 5 октября.