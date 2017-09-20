На Comic Con Russia 2017 покажут эксклюзивный отрывок из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

На Comic Con Russia 2017 покажут эксклюзивный отрывок из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Организаторы Comic Con Russia 2017 не перестают удивлять. На фестивале 1 октября для самых нетерпеливых покажут эксклюзивный отрывок из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

В честь этого режиссёр картины Дени Вильнёв записал видеообращение, в котором пригласил всех поклонников сходить на фестиваль.

Всем привет! Я Дени Вильнев, режиссер «Бегущего по лезвию 2049». Эксклюзивный фрагмент из моего фильма будет показан на Comic Con Russia. Приходи 1 октября и будь первым, кто его увидит!

Но даже если вы не попадёте на фестиваль, помните — премьера фильма состоится уже 5 октября.