Организаторы Comic Con Russia 2017 не перестают удивлять. На фестивале 1 октября для самых нетерпеливых покажут эксклюзивный отрывок из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

В честь этого режиссёр картины Дени Вильнёв записал видеообращение, в котором пригласил всех поклонников сходить на фестиваль.

Всем привет! Я Дени Вильнев, режиссер «Бегущего по лезвию 2049». Эксклюзивный фрагмент из моего фильма будет показан на Comic Con Russia. Приходи 1 октября и будь первым, кто его увидит!

Но даже если вы не попадёте на фестиваль, помните — премьера фильма состоится уже 5 октября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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