Научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» далеко не сразу приобрёл статус культового. После премьеры 1982 году он провалился в прокате. Ситуацию исправили многочисленные «расширенные версии», куда попали первоначально запланированные Скоттом сцены и не вошла слащавая концовка прокатной версии с закадровым голосом. Даже если кто-то сейчас захочет посмотреть оригинальный фильм, то отыскать «самую полную правильную версию» будет не так просто.

Поэтому журналисты спросили Дени Вильнёва, мол, когда ждать режиссёрскую версию «Бегущего по лезвию 2049»? Вот что он ответил:

Дело в том, что фильм, который вы увидите, это и есть «режиссёрская версия». Больше ничего не будет. Ну, может, они выпустят «студийную версию» (смеётся) или даже «продюсерскую», но не режиссёрскую. Это моя режиссёрская версия. Я не думаю, что появятся ещё, а если и будут, то не от меня. Режиссёр Дени Вильнёв

По всей видимости, у режиссёра большой кредит доверия от студий, мало кому дают такую творческую свободу. Впрочем, оценить фильм мы сможем совсем скоро — 5 октября.