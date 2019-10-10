Актёр Дэвид Харбор сходил в гости на шоу Late Night With Seth Meyers, где пообщался с ведущим о сериале «Очень странные дела». Речь зашла в том числе о сцене после титров и судьбе персонажа.

В конце третьего сезона шериф Джим Хоппер погиб в результате закрытия портала в другой мир. По сути, он пожертвовал собой ради спасения города от будущей угрозы. Вместе с тем, в сцене после титров нам показали некую секретную базу СССР, где охранники идут к одному из пленников, и кто-то говорит, что стоит взять «не американца». Многие посчитали это намёком на возвращение Хоппера.

«Так я мёртв?», — спросил я у Дафферов. «Мы ещё размышляем над этим». Дэвид Харбор, актёр

Сам Харбор уверен, что Хоппер и есть тот самый американец в плену. Впрочем, актёр не хочет давать ложную надежду, ведь ему ещё не звонили.

Кроме того, артист рассказал о своём отношении к названию сериала — «Очень странные дела» (Stranger Things).

Я считал, что это худшее название на свете! Звучит как ужасная идея для сериала по TV. Мне оно так не понравилось! Дэвид Харбор, актёр

Ранее Netflix выпустил тизер, обещавший возвращение сериала на четвёртый сезон — сервис продлил шоу и заключил с Дафферами долгосрочный контракт. Ролик намекает, что действие наконец-то выйдет за пределы Хоукинса.