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    Новости

    «Дом дракона» продлили на второй сезон

    26 августа 2022
    26.08.2022
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    «Дом дракона» продлили на второй сезон

    Не прошло и недели после премьеры приквела «Игры престолов», как HBO официально продлил сериал на второй сезон, но пока никаких подробностей.

    Ранее стало известно, что дебютный эпизод спин-оффа стал крупнейшей премьерой за всю историю сети.

    На старте первый первый эпизод собрал 9,99 миллиона просмотров в США, а сейчас этот приблизился к 20 миллионам.

    Мы очень гордимся тем, чего добилась команда «Дома дракона» в первом сезоне. Актерский состав и съемочная группа превзошли все ожидания, создав проект, который уже зарекомендовал себя как обязательный к просмотру сериал. Большое спасибо Джорджу Мартину, а также шоураннерам Райану Кондалу и Мигелю Сапочнику за то, что воплотили его проект в жизнь.

    Второй сезон «Дома дракона» может выйти в 2024 году.

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