«Дом дракона» продлили на второй сезон

Не прошло и недели после премьеры приквела «Игры престолов», как HBO официально продлил сериал на второй сезон, но пока никаких подробностей.

Ранее стало известно, что дебютный эпизод спин-оффа стал крупнейшей премьерой за всю историю сети.

На старте первый первый эпизод собрал 9,99 миллиона просмотров в США, а сейчас этот приблизился к 20 миллионам.

Мы очень гордимся тем, чего добилась команда «Дома дракона» в первом сезоне. Актерский состав и съемочная группа превзошли все ожидания, создав проект, который уже зарекомендовал себя как обязательный к просмотру сериал. Большое спасибо Джорджу Мартину, а также шоураннерам Райану Кондалу и Мигелю Сапочнику за то, что воплотили его проект в жизнь.

Второй сезон «Дома дракона» может выйти в 2024 году.