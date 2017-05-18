Режиссёр Джеймс Ганн на своей странице в Facebook рассказал, почему из вторых «Стражей Галактики» ему пришлось вырезать сцены с актёром Нейтаном Филлионом. Оказывается, в фильме ему всё же уготовили особую роль, но в итоге её пришлось убрать из финального монтажа.

Нейтан Филлион («Светлячок», «Касл») должен был сыграть персонажа из комиксов по имени Саймон Уильямс, который известен как супергерой Чудо-человек. Изначально в фильме была сцена кинофестиваля, где Уильямс появлялся в качестве ключевого актёра. В ленте зрители могли увидеть вот такой плакат, на котором изображён Саймон, играющий Тони Старка.

В итоге от сцены отказались, потому что она снижала общий темп фильма.

Нейтан появляется в каждом фильме, который я снимаю — даже в качестве монструозного пришельца в «Стражах Галактики» (Филлион озвучил одного из пришельцев в тюрьме — прим. ред.). Во второй части я не хотел отводить ему простое камео. Я намеревался закрепить за ним более глубокую роль в Киновселенной Marvel. […] Я очень люблю Саймона Уильямса/Чудо-человека из комиксов. Это такой супергерой, который при этом ещё и отстойный актёр. И на эту роль очень хорошо подходит Нейтан Филлион. Не потому что он отстойный актёр, а потому что прекрасно играет такие типажи. Но поскольку 99,9% фильма происходит в космосе, то я просто не придумал, куда его вставить. На Земле была маленькая сцена с кинотеатром, где проходил «Фестиваль Саймона Уильямса». В кадре появлялись шесть плакатов разных фильмов, на которых можно было увидеть различные отсылки. Режиссёр Джеймс Ганн

В итоге получается, что за капитаном Рейнольдсом Нейтаном Филлионом в Киновселенной Marvel всё же закреплён конкретный персонаж. А значит, мы можем рассчитывать на его появление в будущем.