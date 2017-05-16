Джеймс Ганн рассказал, почему в «Стражах Галактики 2» именно такая концовка

Джеймс Ганн рассказал, почему в «Стражах Галактики 2» именно такая концовка

Режиссёр Джеймс Ганн в серии вопросов и ответов на Facebook рассказал, почему в «Стражах Галактики 2» именно такая концовка и почему из-за неё он почти отказался снимать третью часть.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры ко второй части!

В конце второй части «Стражей» погибает Йонду (Майкл Рукер) — приёмный отец Питера Квилла и лидер Опустошителей. Он жертвует собой, чтобы спасти Звёздного Лорда в финальном сражении, и вот как Джеймс Ганн описывает свои ощущения от этого решения.

Я вам так скажу, не было ничего тяжелее, чем принять решение убить Йонду в фильме. Майкл Рукер, несмотря на то, что я с ним сделал, мой очень хороший друг. И последнее, что я бы хотел делать — это снимать новый фильм без Майкла Рукера. Я почти отказался запускать в производство третий фильм, потому что в нём нет Майкла Рукера, я не хотел в этом участвовать. Вот что он для меня значит, вот как сильно я его люблю.

Джеймс Ганн продолжает:

[Убийство Йонду] — это мой самый трудный выбор, который я когда-либо совершал при написании сюжетов. Я написал кучу концовок, где Йонду остаётся жив. Например, он спасался в последнюю минуту после самопожертвования. И я понял, что это неправильно, нечестно. Это было бы не той историей, которой являлось на самом деле. Для меня нет разницы снимаем ли мы инди-фильм за полмиллиона долларов или блокбастер за 200 миллионов — история в кино должна быть настоящей и честной. Этот фильм задаёт вопросы «Кто наши настоящие отцы? Кто на самом деле наши родственники?». Был только один способ рассказать эту историю честно, но для этого Йонду должен был погибнуть. Всё остальные — полумеры, которые заставили бы меня отступить от истины. Вот почему Йонду в фильме погибает.