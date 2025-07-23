«Элли на маковом поле» выпустит песню по циклу бестселлеров Лии Арден «Смерть и Тень»

Певица «Элли на маковом поле» выпустит трек «Мара и Морок», в основу которого лег цикл бестселлеров Лии Арден «Смерть и Тень».
Синопсис
История защитницы людей от нежити по имени Агата началась с романа «Мара и Морок», ставшего абсолютным бестселлером. Совсем скоро точку в этой саге поставит пятая часть цикла под названием «Морана и Тень. Видящий».
Песню можно будет послушать на всех музыкальных платформах уже 25 июля, а 26 июля сама «Элли» исполнит композицию на фестивале «Черным-бело» в выставочном центре «Бойлерная» на территории московской площадки «Хлебозавод №9».
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