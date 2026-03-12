КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

Энди Вейер уже пишет новую книгу, а режиссеры «Проекта "Конец света"» хотят снять «Артемиду»

Андрей Квасков
12 марта 18:31
1 минута на чтение
Писатель Энди Вейер («Марсианин») поделился новостями о своей следующей работе. Он уже занят новой книгой, которая не связана с предыдущими работами.
Энди Вейер
Сейчас я работаю над следующей книгой. Я не буду говорить о ней публично, но это, конечно же, научная фантастика, и это новая самостоятельная история. Это не сиквел чего-либо.
Что касается продолжения «Проекта „Аве Мария“», то о об этом пока рано говорить.
Энди Вейер
Надеюсь, со временем у меня появятся хорошие идеи для продолжений, но их недостаточно, чтобы воплотить в жизнь. Если я и буду снимать продолжение, то хочу, чтобы оно было достойным.
Тем временем режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер готовы взяться за экранизацию другого романа Вейера — «Артемиду». Сценарий для адаптации уже давно готов, однако производство откладывалось из-за технической проблемы: действие книги разворачивается на Луне, и создатели долго искали способ убедительно показать пониженную гравитацию.

По словам режиссёров, решение этой задачи наконец найдено. Впрочем, заняться проектом они смогут только после завершения работы над трилогией анимационных фильмов о Человеке-пауке.

Что касается экранизации «Проекта „Аве Мария“» с Райаном Гослингом в главной роли, то у ленты отличные оценки от критиков.

Андрей Квасков
