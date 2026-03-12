Энди Вейер уже пишет новую книгу, а режиссеры «Проекта "Конец света"» хотят снять «Артемиду»

Тем временем режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер готовы
взяться за экранизацию другого романа Вейера — «Артемиду». Сценарий для адаптации уже давно готов, однако производство откладывалось из-за технической проблемы: действие книги разворачивается на Луне, и создатели долго искали способ убедительно показать пониженную гравитацию.
По словам режиссёров, решение этой задачи наконец найдено. Впрочем, заняться проектом они смогут только после завершения работы над трилогией анимационных фильмов о Человеке-пауке.
Что касается экранизации «Проекта „Аве Мария“» с Райаном Гослингом в главной роли, то у ленты отличные оценки
от критиков.