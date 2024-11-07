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Эти фантастически детализированные снимки Юпитера загипнотизируют вас
Андрей Квасков
7 ноября 15:06
223
1 минута на чтение
Издание Forbes со ссылкой на NASA поделилось новыми снимками Юпитера, которые были сделаны 23 октября космическим аппаратом «Юнона» (Juno).

Миссия была запущена в 2011 году, а в 2016-м зонд вышел на орбиту Юпитера. С тех пор аппарат передал тысячи изображений высокого разрешения атмосферы планеты и нескольких ее спутников.

Во время этого последнего пролета «Юнона» пролетел вблизи Амальтеи, пятого по величине спутника Юпитера.

Журналисты отметили, что у миссии уже нет специальной команды по обработке изображений. Это работой занимаются ученые-энтузиасты, которые публикуют снимки на отдельном сайте.

«Юнона» завершит работу 15 сентября следующего года, совершив «смертельное погружение» в газового гиганта.

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Андрей Квасков
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