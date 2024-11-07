Эти фантастически детализированные снимки Юпитера загипнотизируют вас

Издание Forbes со ссылкой на NASA поделилось
новыми снимками Юпитера, которые были сделаны 23 октября космическим аппаратом «Юнона» (Juno).
Миссия была запущена в 2011 году, а в 2016-м зонд вышел на орбиту Юпитера. С тех пор аппарат передал тысячи изображений высокого разрешения атмосферы планеты и нескольких ее спутников.
Во время этого последнего пролета «Юнона» пролетел вблизи Амальтеи, пятого по величине спутника Юпитера.
Журналисты отметили, что у миссии уже нет специальной команды по обработке изображений. Это работой занимаются ученые-энтузиасты, которые публикуют снимки на отдельном сайте
.
«Юнона» завершит работу 15 сентября следующего года, совершив «смертельное погружение» в газового гиганта.