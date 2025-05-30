«Это история о борьбе плохих с ужасными»: новые детали мультсериала о Дарте Моле

Актер озвучки Сэм Уитвер поделился новыми сюжетными подробностями мультсериала «Звездные войны: Мол — Повелитель теней».
События сериала развернутся спустя год после «Войн клонов» и расскажут о том, как плохие парни сражаются с еще более ужасными.
Сэм Уитвер
Это не будет шоу, в котором Мол предстанет в роли плюшевого мишки. Мы этого не сделаем, но так ли он плох, как Сидиус или Вейдер? На самом деле нет, с точки зрения ситхов, у этого парня есть изъяны. Из-за произошедшего в нем периодически просачивается доля человечности.
Мол родом из времен мечей, колдовства, магии и рыцарей, а теперь весь этот колорит вселенной высасывается из этой механизированной Империи. Это вынуждает ситха задаваться вопросом: «Это та вселенная, которую мы пытались построить?».
Премьера мультсериала «Звездные войны: Мол — Повелитель теней» ожидается в 2026 году.
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