«Это история о борьбе плохих с ужасными»: новые детали мультсериала о Дарте Моле

Это не будет шоу, в котором Мол предстанет в роли плюшевого мишки. Мы этого не сделаем, но так ли он плох, как Сидиус или Вейдер? На самом деле нет, с точки зрения ситхов, у этого парня есть изъяны. Из-за произошедшего в нем периодически просачивается доля человечности. Мол родом из времен мечей, колдовства, магии и рыцарей, а теперь весь этот колорит вселенной высасывается из этой механизированной Империи. Это вынуждает ситха задаваться вопросом: «Это та вселенная, которую мы пытались построить?».