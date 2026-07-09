«Это то же самое» — критики остались недовольны киноремейком «Моаны»

Если бы мультфильма не было, то фильм «Моана» стал бы триумфом. А так — это просто хорошая экранизация, с которой я смирился, напоминая себе, что произведения Уильяма Шекспира и Джейн Остин были адаптированы десятки, если не сотни раз. «Моана» заслуживает такого же отношения.