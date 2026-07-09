«Это то же самое» — критики остались недовольны киноремейком «Моаны»

Киноремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном очень прохладно встретили критики: на сайте Metacritic у него всего 45 баллов из 100 возможных.
Обзорщики отметили, что это не плохая картина, просто он блекнет на фоне оригинального мультфильма.
Премьера состоится 10 июля.
Variety
Киноремейк «Моаны» никогда не сможет быть более захватывающим, чем оригинал. В каком-то смысле он всегда будет ненужным. Он не может и не должен заменять оригинал. Но он заслуживает места рядом с ним.
Screen Daily
Песни из мультфильма 2016 года по-прежнему трогают, но режисснру Томасу Кайлу с трудом удается воссоздать тот же солнечный дух и проникновенный тон. И хотя Дуэйн Джонсон вновь исполняет роль самодовольного полубога, который неохотно объединяется с храбрым подростком, он далеко не такой живой, как в оригинале.
Polygon
Фильм не такой оскорбительный и нелепый, как некоторые другие киноремейки. В то же время он не особо амбициозный. Это просто... то же самое, что мы уже видели, просто переупакованное, дорогое и глянцевое.
Screen Rant
Если бы мультфильма не было, то фильм «Моана» стал бы триумфом. А так — это просто хорошая экранизация, с которой я смирился, напоминая себе, что произведения Уильяма Шекспира и Джейн Остин были адаптированы десятки, если не сотни раз. «Моана» заслуживает такого же отношения.
IGN
«Моана» предлагает визуально захватывающее приключение, но при этом фильм ограничен верностью оригинальному сюжету и ракурсам съемки.
Collider
Несмотря на несколько забавных, качественно исполненных музыкальных номеров и приятную дань уважения полинезийской культуре, «Моана» не смогла передать волшебство анимационного оригинала. Все, что в фильме хорошо получилось, в версии 2016 года было гораздо лучше.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.