Группа художников и аниматоров из школы визуальных эффектов Dave School создала трейлер ранней версии «Звёздных войн» по концепт-артам художника Ральфа Маккуорри и черновикам Джорджа Лукаса.

Посмотрите, что у них получилось!

В этой версии сценария мы могли увидеть штурмовиков, вооружённых световыми мечами, Хана Соло с зелёной кожей, девушку по имени Люка Старкиллер и многие другие любопытные идеи. Подробнее об этом мы рассказывали в 103 номере «Мира фантастики». Многие идеи из этих черновиков позже разошлись по фильмам (например, планета Утапау появилась в «Мести ситхов»). Но было бы интересно увидеть подобный полнометражный мультфильм, своего рода «Если бы» от Disney.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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