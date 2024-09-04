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Фэнтези-писательница Цзюлу Фэйсян скоро приедет в Москву
Дмитрий Кинский
4 сентября 14:03
157
1 минута на чтение
Автор «Синего шепота», «Легенды о Чжаояо» и «Защити сердце» Цзюлу Фэйсян в сентябре впервые приедет в Москву.
Фэнтези-писательница выступит на сценах Московской международной книжной ярмарки и «Фандом Феста», а также проведет встречу с читателями в магазине «Читай-город».
В России издательство АСТ выпустило такие книги Фэйсян, как «Синий шепот», «Защити сердце» и «Легенда о Чжаояо». Также к выпуску готовится еще одна — «Разлука Орхидеи и Повелителя демонов».
В Китае по романам Цзюлу уже сделали шесть экранизаций. А суммарный тираж ее книг на родине составляет 880 тысяч экземпляров.
Итак, когда и где ее ждать:
  • 7 сентября (11:00-11:45) на Московской международной выставке;
  • 14 сентября (15:00-16:00) в книжном центре «Читай-город»;
  • 15 сентября на «Фандом Фесте».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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