В конце марта мы уже рассказывали, что издательство BUBBLE проведёт свой первый крупный фестиваль комиксов, кино, игр и косплея — BUBBLE FEST. Организаторы обещают множество стендов, аллею авторов, встречи с блогерами; они пригласили в качестве ведущего Петра Гланца, а в качестве специального гостя — знаменитого сценариста комиксов издательства Marvel Криса Клэрмонта.

Теперь они объявили, что фестиваль закроет комедийная группа «Хлеб», чьи рэп-композиции мгновенно становятся «вирусными» в сети — спасибо блогерскому прошлому.

BUBBLE FEST пройдёт 21 апреля в Music Media Dome с 12:00 по 21:30 (Шоссе Энтузиастов д. 5 стр. 2, Москва). Входной билет — 300 рублей, приобрести можно здесь.