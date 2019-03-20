В конце апреля издательство BUBBLE проведёт свой первый крупный фестиваль комиксов, кино, игр и косплея — BUBBLE FEST. Организаторы обещают отличную концертную программу, несколько эксклюзивов, встречи с блогерами, множество стендов, видеоигровую площадку, аллею авторов и тому подобное. Вести мероприятие будет Пётр Гланц.

Но главный сюрприз фестиваля — это встреча со знаменитым сценаристом комиксов издательства Marvel Крисом Клэрмонтом. Это он придумал многих популярных персонажей-мутантов, включая некоторых участников команды «Люди Икс»: Гамбита, Китти Прайд, Пиро, Мистик и других. Клэрмонт — один из авторов, создавший легендарную Сагу о Тёмном Фениксе, один из самых известнейших сюжетов про Людей Икс, который ныне пытаются экранизировать второй раз.

Мы возьмём у сценариста интервью, и предлагаем вам оставить в комментариях свои вопросы Крису Клэрмонту. Самые интересные из них обязательно зададим!

Записывайте: фестиваль пройдёт 21 апреля в Music Media Dome с 12:00 по 21:30 (Шоссе Энтузиастов д. 5 стр. 2, Москва). Входной билет — 300 рублей, приобрести можно здесь.