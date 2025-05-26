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Фильм «Лило и Стич» за несколько дней собрал 341 миллион долларов

Дмитрий Кинский
26 мая 13:56
159
1 минута на чтение
Киноадаптация «Лило и Стича» за первые четыре дня собрала 341 миллион долларов по всему миру. Из них 183 миллиона приходятся на домашний прокат.
Для сравнения, аналитики предрекали фильму старт в 275-285 миллионов. Его бюджет при этом составляет 100 миллионов — без учета затрат на маркетинг.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата», вышедшая одновременно с «Лило и Стич», показала более скромные результаты, заработав 204 миллиона долларов во всем мире.
Это лучший старт для франшизы, но картине нужно заработать около 800 миллионов долларов, чтобы окупиться. Напомним, из-за пандемии и голливудских забастовок бюджет ленты раздулся до 400 миллионов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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