Финальный трейлер и новый постер «Аванпоста»

Телеканал «ТВ-3» выпустил финальный трейлер «Аванпоста» — фантастического боевика, который рассказывает о последнем оплоте человечества, дающем отпору неведомому врагу. Ролик уделяет внимание последствия грандиозной катастрофы.

Из-за некого события оборвалась связь с большинством населённых пунктов Земли. Космонавты передали, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. За его пределами — всюду следы столкновений, нечто уничтожает всё живое на своём пути. Шанс есть у обитателей аванпоста, который тоже долго не продержится.

Герои «Аванпоста» — такие же обычные люди, как мы с вами, которые волей судьбы оказались в ситуации, когда оказалась потеряна связь практически со всей планетой. Апокалипсис случился неподалеку — в соседних городах, на соседних улицах. Иногородние друзья и родственники исчезли, как будто их и не было. Неустановленный враг постоянно сжимает кольцо тьмы вокруг наших героев. Фантастика в «Аванпосте» — это жанровый сеттинг, созданный для того, чтобы, прежде всего, рассказать сильную историю о самых важных вещах — любви, дружбе, долге и человечности. Евгений Никишов, продюсер «Аванпоста»

Также «ТВ-3» поделилось новым постером:

В прокат фильм выйдет 21 ноября. Весь сюжет не уместился в одну картину — сиквел увидит свет 9 мая 2020-го.