Герои из Apex Legends, смена погоды и режим эвакуации — первые детали Titanfall 3

Инсайдер Osvaldatore, который прежде рассказал о производстве триквела Titanfall, поделился некоторыми подробностями грядущего шутера.

Игру делают на движке Unreal Engine 5. Причем разработка тайтла уже почти завершена.

В Titanfall 3 будет сюжетная кампания, мультиплеер с баттл-пассом (с классическими режимами серии и не только), а также режим эвакуации в духе Escape from Takrov, на котором хотят сделать упор.

Одна из особенностей игры — динамическая смены погоды. Как это будет отражаться на геймплее, пока не уточняется.

Также в игре появятся знакомые по Apex Legends персонажи. Какие именно, тоже без подробностей.

Titanfall 3 анонсируют на TGA в декабре. А релиз состоится в начале 2026 года.

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