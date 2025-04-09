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Герои из Apex Legends, смена погоды и режим эвакуации — первые детали Titanfall 3

Дмитрий Кинский
9 апреля 17:58
56
1 минута на чтение
Инсайдер Osvaldatore, который прежде рассказал о производстве триквела Titanfall, поделился некоторыми подробностями грядущего шутера.
Игру делают на движке Unreal Engine 5. Причем разработка тайтла уже почти завершена.
В Titanfall 3 будет сюжетная кампания, мультиплеер с баттл-пассом (с классическими режимами серии и не только), а также режим эвакуации в духе Escape from Takrov, на котором хотят сделать упор.
Одна из особенностей игры — динамическая смены погоды. Как это будет отражаться на геймплее, пока не уточняется.
Также в игре появятся знакомые по Apex Legends персонажи. Какие именно, тоже без подробностей.
Titanfall 3 анонсируют на TGA в декабре. А релиз состоится в начале 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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