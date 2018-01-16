Глава анимационного подразделения DC хочет экранизировать «Красного сына» Кот-редактор 16.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Глава анимационного подразделения издательства DC Брюс Тимм недавно дал интервью о новом мультфильме «Бэтмен: В газовом свете» (Batman: Gotham by Gaslight). Он входит в цикл Elseworld, в котором представлены произведения-фантазии на тему «Что, если…». Например, как «В газовом свете», где показана историю Бэтмена в викторианском Готэме. Тимма спросили, какие проекты он ещё бы хотел запустить в этом цикле, и продюсер рассказал о возможной экранизации комикса Марка Миллара «Супермен: Красный сын». Увы, но пока ничего официально не подтверждено и анонсом это считать не следует. Комикс Марка Миллара «Супермен: Красный сын» рассказывает об альтернативной вселенной, в которой капсула с маленьким Кал-Элом упала не в Америке, а на территории СССР. По сюжету, Супермен присоединяется к коммунистической партии и становится сподвижником Сталина, а потом, после смерти вождя, и вовсе заменяет его. Прочитать этот комикс стоит хотя бы ради Бэтмена-террориста, который появляется в кадрах в шапке-ушанке! Впрочем, другие известные герои DC вроде Чудо-женщины и Зелёного фонаря тоже фигурируют в сюжете. Любопытно, что ещё летом прошлого года в Сети проскакивал слух о готовящейся экранизации «Красного сына». Интересно, стоит ли это воспринимать как намёк? Читайте также Супермен: Красный Сын 19.10.2015 Марк Миллар представил, что Товарищ из Стали вырос в СССР. Русские и Россия: как нас изображают на Западе 07.11.2015 Есть и клюква про водку и медведей, и достойные персонажи вроде Чехова и Ивановой. Слух: готовится экранизация комикса «Супермен: Красный сын» 27.06.2017 В нём рассказывается история Супермена из альтернативной вселенной, который вырос в СССР. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.