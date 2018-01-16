Глава анимационного подразделения издательства DC Брюс Тимм недавно дал интервью о новом мультфильме «Бэтмен: В газовом свете» (Batman: Gotham by Gaslight). Он входит в цикл Elseworld, в котором представлены произведения-фантазии на тему «Что, если…». Например, как «В газовом свете», где показана историю Бэтмена в викторианском Готэме.

Тимма спросили, какие проекты он ещё бы хотел запустить в этом цикле, и продюсер рассказал о возможной экранизации комикса Марка Миллара «Супермен: Красный сын». Увы, но пока ничего официально не подтверждено и анонсом это считать не следует.

Комикс Марка Миллара «Супермен: Красный сын» рассказывает об альтернативной вселенной, в которой капсула с маленьким Кал-Элом упала не в Америке, а на территории СССР. По сюжету, Супермен присоединяется к коммунистической партии и становится сподвижником Сталина, а потом, после смерти вождя, и вовсе заменяет его. Прочитать этот комикс стоит хотя бы ради Бэтмена-террориста, который появляется в кадрах в шапке-ушанке! Впрочем, другие известные герои DC вроде Чудо-женщины и Зелёного фонаря тоже фигурируют в сюжете.

Любопытно, что ещё летом прошлого года в Сети проскакивал слух о готовящейся экранизации «Красного сына». Интересно, стоит ли это воспринимать как намёк?