Студия Warner Bros., возможно, готовит экранизацию комикса «Супермен: Красный сын» в виде полнометражного фильма с живыми актёрами. К такому необычному выводу пришли авторы портала Den of Geek. Они понаблюдали за любопытным разговором режиссёра Джордана Вот-Робертса («Конг: остров черепа») и автора комиксов Марка Миллара.

Режиссёр упомянул, что с месяц назад он подходил к Warner Bros. выдвинуть идею фильма по мотивам комикса «Красный сын». Его аргументация была проста:

Вот-Робертс сперва разочаровался, прокомментировав это заявление «К сожалению, адаптации никогда не будет», но Марк Миллар неожиданно принёс интересную новость:

Did you hear WB pitching directors Red Son? Two diff pals in last 2 months. This truly is Putin's America.

— Эта тема заставляет меня испытывать острые муки плана «вот-что-могло-бы-быть» в моей версии «Красного сына», которой никогда, к сожалению, не будет.

— Ты слышал, Warner Bros. ведут переговоры с режиссёрами насчёт «Красного сына»? С двумя разными парнями за последние два месяца. Это поистине Америка Путина.

Журналисты Den of Geek связались с Милларом и выяснили, что даже если работа над фильмом ведётся, то он к ней никак не причастен.

Любопытно, что у Джордана Вот-Робертса уже была сложившаяся концепция фильма:

Чуть позже постановщик опубликовал такой твит, который появился, по всей видимости, после расспросов о «Красном сыне».

Re: Red Son story. I have no idea if this is being developed. I pitched it to DC as something *i want to do* not something they pitched me.

— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) June 27, 2017