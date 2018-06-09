Джон Лассетер, один из основателей студии Pixar и креативный директор Disney, покинет свой пост в конце года. В прошлом году Лассетера обвинили в домогательствах несколько сотрудников. Правда, судя по слухам, домогательства Лассетера сводились к бестактным поцелуям в щёку в качестве приветствия. В итоге он признал, что его поведение было «проблемным», и взял шестимесячный отпуск, чтобы «измениться, вдохновиться, и, в конце концов, вернуться лучшим лидером». Как сообщает The Hollywood Reporter, до 31 декабря 2018 года Джон Лассетер сохранит лишь консультирующую роль в студии.

Ожидается, что на посту креативного директора Pixar и Disney Лассетера сменят Пит Доктер (режиссёр и сценарист «Корпорации монстров», «Вверх» и «Головоломки») и Дженнифер Ли (режиссёр и сценарист «Холодного сердца», сценарист «Ральфа», а также автор идеи «Зверополиса») соответственно.

Мы глубоко благодарны за его [Джона] вклад, который привнёс важные изменения студии Disney. Одно из величайших достижений Джона — умение собрать вместе великих рассказчиков, чтобы устанавливать новые стандарты для будущих поколений аниматоров.

Боб Айгер, президент The Walt Disney

Лассетер также прокомментировал свой уход из Disney, заявив, что конец этого года — подходящий момент, чтобы сфокусироваться на новых задачах. Он отметил, что благодарен Disney за все предоставленные творческие возможности.