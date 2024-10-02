«Грядет новый мир» — локализованный трейлер НФ-фильма «Шамбала. Конец времен»

Кинопрокатчик «Ракета Релизинг» выпустил локализованный трейлер индийской фантастической картины «Шамбала. Конец времен».
Действие развернется в 2898 году, когда на Земле правит император, который ищет бессмертие. Ему противостоят повстанцы из загадочного города Шамбала. В то же время древнее пророчество, согласно которому однажды явится спаситель человечества, начинает сбываться.
Режиссером выступает Наг Ашвин, ранее снявший «Сокровища нации» (другие) и «Артистку».
Премьера в России состоится 31 октября.
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