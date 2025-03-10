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HBO уже работает над вторым сезоном «Рыцаря Семи королевств»

Дмитрий Кинский
10 марта 12:19
1066
1 минута на чтение
Джордж Мартин в одном из интервью рассказал, что HBO уже работает над вторым сезоном «Рыцарь Семи королевств».
Официально канал еще не продлил спин-офф «Игры престолов». Премьера первого сезона состоится во второй половине 2025 года.
Сам писатель остался доволен грядущим сериалом. По его словам, Дунк и Эгг — нетипичные главные герои для фэнтези.
Сериал будет немного мягче. В нем немного больше юмора. Надеюсь, фанаты открыты к таким изменениям.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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