Организаторы BAFTA Games Awards побеседовали с Хидео Кодзимой, который удостоился наивысшей награды Британской академии кино за достижения в области разработки видеоигр.

В рамках интервью автор Death Stranding признался, что хотел бы в будущем сделать хоррор-игру.

Я хотел бы когда-нибудь выпустить еще один инновационный хоррор, который пугал бы по-новому. Чтобы вы не просто обмочились, а наложили в штаны. У меня уже есть некоторые идеи.

По словам японского разработчика, он очень пугливый человек, а потому знает, как вызывать ужас у игроков.

Меня легко напугать. Именно поэтому я уверен, что могу создать игру страшнее, чем другие. Я боюсь темноты. И всегда представляю, что в ней скрываются призраки. Точно так же, как Хичкок или Спилберг.

Также Хидео объяснил, в чем был секрет успеха P.T. — тизера отмененной Silent Hill.

P.T. — таинственная игра, разработанная загадочной студией. Она вышла без лишних анонсов и информации. И в ней использовались запрещенные приемы для усиления страха. Но это одноразовая вещь, поэтому мы больше ей не можем воспользоваться.

Напомним, в престижном клубе BAFTA помимо Кодзимы также состоят: Альфред Хичкок, Стэнли Кубрик, Питер Молинье, Гейб Ньюэлл и другие именитые деятели.