2 апреля организаторы BAFTA Games Awards провели стрим, в рамках которого назвали победителей премии. Главную награду взяла Outer Wilds, обойдя Death Stranding, Control, Sekiro: Shadows Die Twice и другие игры.

Инди-адвенчура победила сразу в трех номинациях. Столько же статуэток забрала обласканная критиками и обычными игроками Disco Elysium. А лидирующие по числу номинаций игры Хидео Кодзимы и Remedy получили по одной премии.

Полный список победителей

  • Лучшая игра: Outer Wilds;
  • Лучшая анимация: Luigi’s Mansion 3;
  • Лучшая художественная работа: Sayonara Wild Hearts;
  • Лучший звук: Ape Out;
  • Лучшая британская игра: Observation;
  • Лучший дебют: Disco Elysium;
  • Лучшая поддержка: Path of Exile;
  • Лучшая семейная игра: Untitled Goose Game;
  • Игра за гранью развлечения: Kind Words (Lo Fi Chill Beats To Write To);
  • Лучший геймдизайн: Outer Wilds;
  • Лучший мультиплеер: Apex Legends;
  • Лучшая музыка: Disco Elysium;
  • Лучший нарратив: Disco Elysium;
  • Лучшая оригинальная игра: Outer Wilds;
  • Лучшая актерская игра первого плана: Гонсало Мартин — Life Is Strange 2;
  • Лучшая актерская игра второго плана: Мартти Суосало — Control;
  • Награда за технические достижения: Death Stranding;
  • Лучшая мобильная игра: Call of Duty Mobile.

Читайте также

Все номинанты на BAFTA Games Awards 2020. Death Stranding и Control лидируют

Все номинанты на BAFTA Games Awards 2020. Death Stranding и Control лидируют

 03.03.2020

Церемония вручения наград пройдет 2 апреля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.