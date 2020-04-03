2 апреля организаторы BAFTA Games Awards провели стрим, в рамках которого назвали победителей премии. Главную награду взяла Outer Wilds, обойдя Death Stranding, Control, Sekiro: Shadows Die Twice и другие игры.
Инди-адвенчура победила сразу в трех номинациях. Столько же статуэток забрала обласканная критиками и обычными игроками Disco Elysium. А лидирующие по числу номинаций игры Хидео Кодзимы и Remedy получили по одной премии.
Полный список победителей
- Лучшая игра: Outer Wilds;
- Лучшая анимация: Luigi’s Mansion 3;
- Лучшая художественная работа: Sayonara Wild Hearts;
- Лучший звук: Ape Out;
- Лучшая британская игра: Observation;
- Лучший дебют: Disco Elysium;
- Лучшая поддержка: Path of Exile;
- Лучшая семейная игра: Untitled Goose Game;
- Игра за гранью развлечения: Kind Words (Lo Fi Chill Beats To Write To);
- Лучший геймдизайн: Outer Wilds;
- Лучший мультиплеер: Apex Legends;
- Лучшая музыка: Disco Elysium;
- Лучший нарратив: Disco Elysium;
- Лучшая оригинальная игра: Outer Wilds;
- Лучшая актерская игра первого плана: Гонсало Мартин — Life Is Strange 2;
- Лучшая актерская игра второго плана: Мартти Суосало — Control;
- Награда за технические достижения: Death Stranding;
- Лучшая мобильная игра: Call of Duty Mobile.
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Церемония вручения наград пройдет 2 апреля.
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