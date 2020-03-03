Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA Games Awards 2020. Лидерами стали Control и Death Stranding, которые оказались в 11 категориях. Однако последней не удастся побороться за звание игры года. Также стоит отметить ролевую игру Disco Elysium, которая претендует на семь статуэток.
Церемония награждения пройдет 2 апреля. Напомним, что на ней специальную награду получит Хидео Кодзима — за достижения в области разработки игр.
Лучшая игра
- Control;
- Disco Elysium;
- Luigi’s Mansion 3;
- Outer Wilds;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Untitled Goose Game.
Лучшая анимация
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Control;
- Death Stranding;
- Luigi’s Mansion 3;
- Sayonara Wild Hearts;
- Sekiro: Shadows Die Twice.
Лучшая художественная работа
- Concrete Genie;
- Control;
- Death Stranding;
- Disco Elysium;
- Knights and Bikes;
- Sayonara Wild Hearts.
Лучшая работа со звуком
- Ape Out;
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Control;
- Death Stranding;
- Star Wars Jedi: Fallen Order;
- Untitled Goose Game.
Лучшая британская игра
- DiRT Rally 2.0;
- Heaven’s Vault;
- Knights and Bikes;
- Observation;
- Planet Zoo;
- Total War: Three Kingdoms.
Лучший дебют
- Ape Out;
- Death Stranding;
- Disco Elysium;
- Katana ZERO;
- Knights and Bikes;
- Manifold Garden.
Лучшая игра-сервис
- Apex Legends;
- Destiny 2;
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers;
- Fortnite;
- No Man’s Sky;
- Path of Exile.
Лучшая семейная игра
- Concrete Genie;
- Knights and Bikes;
- Luigi’s Mansion 3;
- Untitled Goose Game;
- Vacation Simulator;
- Wattam.
Игра за гранью развлечения
- Civilization VI: Gathering Storm;
- Death Stranding;
- Kind Words;
- Life Is Strange 2 (со 2 по 5 эпизод);
- Neo Cab;
- Ring Fit Adventure.
Лучший геймдизайн
- Baba Is You;
- Control;
- Disco Elysium;
- Outer Wilds;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Wattam.
Лучший мультиплеер
- Apex Legends;
- Borderlands 3;
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Luigi’s Mansion 3;
- Tick Tock: A Tale for Two;
- Tom Clancy’s The Division 2.
Лучшая музыка
- Control;
- Death Stranding;
- Disco Elysium;
- Outer Wilds;
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening;
- Wattam.
Лучший нарратив
- Control;
- Disco Elysium;
- Life Is Strange 2 (со 2 по 5 эпизод);
- Outer Wilds;
- Star Wars Jedi: Fallen Order;
- The Outer Worlds.
Лучшая оригинальная игра
- Baba Is You;
- Control;
- Death Stranding;
- Disco Elysium;
- Outer Wilds;
- Untitled Goose Game.
Лучшая актерская игра (главная роль)
- Лора Бэйли — Gears 5;
- Кортни Хоуп — Control;
- Логан Маршалл-Грин — Telling Lies;
- Гонсало Мартин — Life Is Strange 2;
- Бэрри Слоун — Call of Duty: Modern Warfare;
- Норман Ридус — Death Stranding.
Лучшая актерская игра (второй план)
- Джолин Андерсен — Life Is Strange 2;
- Сара Бартоломью — Life Is Strange 2;
- Трой Бэйкер — Death Stranding;
- Леа Сейду — Death Stranding;
- Мартти Суосало — Control;
- Аиша Исса — The Dark Pictures: Man of Medan.
Награда за технические достижения
- A Plague Tale: Innocence;
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Control;
- Death Stranding;
- Metro Exodus;
- Sekiro: Shadows Die Twice.
Лучшая мобильная игра
- Assemble With Care;
- Call of Duty Mobile;
- Dead Man’s Phone;
- Pokemon Go;
- Tangle Tower;
- What The Golf?.
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