Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA Games Awards 2020. Лидерами стали Control и Death Stranding, которые оказались в 11 категориях. Однако последней не удастся побороться за звание игры года. Также стоит отметить ролевую игру Disco Elysium, которая претендует на семь статуэток.

Церемония награждения пройдет 2 апреля. Напомним, что на ней специальную награду получит Хидео Кодзима — за достижения в области разработки игр.

Лучшая игра

  • Control;
  • Disco Elysium;
  • Luigi’s Mansion 3;
  • Outer Wilds;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Untitled Goose Game.

Лучшая анимация

  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Luigi’s Mansion 3;
  • Sayonara Wild Hearts;
  • Sekiro: Shadows Die Twice.

Лучшая художественная работа

  • Concrete Genie;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Disco Elysium;
  • Knights and Bikes;
  • Sayonara Wild Hearts.

Лучшая работа со звуком

  • Ape Out;
  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Star Wars Jedi: Fallen Order;
  • Untitled Goose Game.

Лучшая британская игра

  • DiRT Rally 2.0;
  • Heaven’s Vault;
  • Knights and Bikes;
  • Observation;
  • Planet Zoo;
  • Total War: Three Kingdoms.

Лучший дебют

  • Ape Out;
  • Death Stranding;
  • Disco Elysium;
  • Katana ZERO;
  • Knights and Bikes;
  • Manifold Garden.

Лучшая игра-сервис

  • Apex Legends;
  • Destiny 2;
  • Final Fantasy XIV: Shadowbringers;
  • Fortnite;
  • No Man’s Sky;
  • Path of Exile.

Лучшая семейная игра

  • Concrete Genie;
  • Knights and Bikes;
  • Luigi’s Mansion 3;
  • Untitled Goose Game;
  • Vacation Simulator;
  • Wattam.

Игра за гранью развлечения

  • Civilization VI: Gathering Storm;
  • Death Stranding;
  • Kind Words;
  • Life Is Strange 2 (со 2 по 5 эпизод);
  • Neo Cab;
  • Ring Fit Adventure.

Лучший геймдизайн

  • Baba Is You;
  • Control;
  • Disco Elysium;
  • Outer Wilds;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Wattam.

Лучший мультиплеер

  • Apex Legends;
  • Borderlands 3;
  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Luigi’s Mansion 3;
  • Tick Tock: A Tale for Two;
  • Tom Clancy’s The Division 2.

Лучшая музыка

  • Control;
  • Death Stranding;
  • Disco Elysium;
  • Outer Wilds;
  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening;
  • Wattam.

Лучший нарратив

  • Control;
  • Disco Elysium;
  • Life Is Strange 2 (со 2 по 5 эпизод);
  • Outer Wilds;
  • Star Wars Jedi: Fallen Order;
  • The Outer Worlds.

Лучшая оригинальная игра

  • Baba Is You;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Disco Elysium;
  • Outer Wilds;
  • Untitled Goose Game.

Лучшая актерская игра (главная роль)

  • Лора Бэйли — Gears 5;
  • Кортни Хоуп — Control;
  • Логан Маршалл-Грин — Telling Lies;
  • Гонсало Мартин — Life Is Strange 2;
  • Бэрри Слоун — Call of Duty: Modern Warfare;
  • Норман Ридус — Death Stranding.

Лучшая актерская игра (второй план)

  • Джолин Андерсен — Life Is Strange 2;
  • Сара Бартоломью — Life Is Strange 2;
  • Трой Бэйкер — Death Stranding;
  • Леа Сейду — Death Stranding;
  • Мартти Суосало — Control;
  • Аиша Исса — The Dark Pictures: Man of Medan.

Награда за технические достижения

  • A Plague Tale: Innocence;
  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Metro Exodus;
  • Sekiro: Shadows Die Twice.

Лучшая мобильная игра

  • Assemble With Care;
  • Call of Duty Mobile;
  • Dead Man’s Phone;
  • Pokemon Go;
  • Tangle Tower;
  • What The Golf?.

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