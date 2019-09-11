После победы «Джокера» на Венецианском кинофестивале The New York Times опубликовало большое интервью с Хоакином Фениксом — исполнителем главной роли. В нём появилось и признание режиссёра Тодда Филлипса о том, что Феникс был не очень рад связи ленты с мифологией вселенной DС.

Как рассказал Филлипс, это стало для актёра «главным опасением» по поводу «Джокера».

[Хоакину] не нравилось произносить имя Томаса Уэйна. Ему было бы легче, если бы фильм назывался «Артур» и не имел с этим [комиксами] ничего общего. Но, в конце концов, я думаю, что он это понял и оценил. Тодд Филлипс

Хоть «Джокер» и рассказывает оригинальную историю становления персонажа, в картине всё равно появились знакомые герои. Маленький Брюс Уэйн в ленте намекает на то, что в будущем во вселенной фильма может появится и свой Бэтмен.