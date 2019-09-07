«Джокер» Тодда Филлипса получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. В ходе церемонии режиссёр поблагодарил исполнителя главной роли Хоакин Феникса за успех картины.
Все знают, что кино — это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса. Тодд Филлипс
#BiennaleCinema2019 #Venezia76 pic.twitter.com/f3HVbQlzy3
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Сюжет рассказывает историю Артура Флека, которой постепенно сходит с ума и становится бандитом. Кроме Хоакина Феникса, в фильме также сыграли Зази Битц и Роберт Де Ниро.
В российский прокат картина выходит 3 октября.
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