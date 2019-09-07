«Джокер» Тодда Филлипса получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. В ходе церемонии режиссёр поблагодарил исполнителя главной роли Хоакин Феникса за успех картины.

Все знают, что кино — это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса. Тодд Филлипс

Сюжет рассказывает историю Артура Флека, которой постепенно сходит с ума и становится бандитом. Кроме Хоакина Феникса, в фильме также сыграли Зази Битц и Роберт Де Ниро.

В российский прокат картина выходит 3 октября.