Hulu работает над продолжением сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что стриминговый сервис Hulu запустил в производство продолжение «Баффи — истребительницы вампиров», которое называют новой главой во вселенной сериала.
Сценарий напишут Нора и Лилла Цукерман («Покерфейс»). А режиссером выступает Хлоя Чжао («Вечные»). Шоураннер оригинала Джосс Уидон, которого прежде обвинили в неподобающем поведении на съемках, в проекте не участвует.
По данным источников, в центре сюжета будет молодая истребительница вампиров, а сама Баффи отойдет на второй план. Роль последней вновь исполнит Сара Мишель Геллар.
Даты выхода пока нет.
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