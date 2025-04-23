«Игра задает новые стандарты жанра» — критики в восторге от Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 не идеальная игра в привычном понимании этого слова, но лично для меня она была идеальной. Игра поразила меня своими уникальным сеттингом и мелодиями, персонажами и миром, а также геймплеем. Теперь я жду, когда смогу в нее вернуться. Это праздник жанра RPG, организованный командой, чьи сердце и душа были вложены в каждый аспект игры.