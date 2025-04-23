«Игра задает новые стандарты жанра» — критики в восторге от Clair Obscur: Expedition 33

Французская Clair Obscur: Expedition 33, вдохновленная японскими ролевыми играми, стала самой высоко оцененной игрой в 2025 году.
На момент написания заметки средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 92 балла из 100 возможных.
Релиз состоится 24 апреля на PS5, XSX/S и ПК — в 10:00 по МСК.
4P.de
Игра задает новые стандарты для жанра пошаговых RPG как в плане сюжета, так и боевой системы. Это новая, яркая звезда, которая, как мы надеемся, укажет путь для многих будущих игр.
Critical Hits
Clair Obscur: Expedition 33 дает все, что обещала. И даже больше! В игре есть все, что делает жанр RPG великолепным, а также захватывающая история, которая не отпустит вас до конца.
RPG Site
Clair Obscur: Expedition 33 не идеальная игра в привычном понимании этого слова, но лично для меня она была идеальной. Игра поразила меня своими уникальным сеттингом и мелодиями, персонажами и миром, а также геймплеем. Теперь я жду, когда смогу в нее вернуться. Это праздник жанра RPG, организованный командой, чьи сердце и душа были вложены в каждый аспект игры.
IGN
Игра, не скрывающая источников вдохновения, оказывается в пантеоне великих RPG с блестящей боевой системой и захватывающим, душераздирающим сюжетом.
Washington Post
Clair Obscur: Expedition 33 нужно обязательно пройти каждому, кто ценит пошаговые ролевые игры. Это один из лучших представителей жанра.
Выдающийся арт-дизайн и славные бои оживляют смелый, живописный мир игры.
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