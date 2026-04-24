Инквизитор прибыл в Aion Classic! Что интересного добавили в новом патче

«Фогейм» объявила, что для фэнтезийной MMORPG Aion Classic вышло масштабное обновление, главной фичей которого стал новый класс — Инквизитор.

Это гибридный класс ближнего боя, который может наносить как физический, так и магический урон. Он носит латную броню и использует Духовный клинок, поглощающий силу души для мощных умений

Также в игру добавили сразу три новых подземелья для персонажей 65+ уровня: «Секретное хранилище Сунаяки», «Бесконечный гексаэдр» и одиночное «Испытание вечности».

Еще из интересного: завезли систему закалки для улучшения украшений героического ранга и возможность персонализировать титул с помощью свитков и знаков.

