Инсайдер: Lucasfilm хочет снять несколько сериалов по «Звездным войнам» с рейтингом R

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что Lucasfilm обсуждает идею создания сериалов по «Звездным войнам» для Hulu с рейтингом R.

Напомним, сейчас у компании в работе больше 10 проектов во вселенной далекой-далекой галактики для Disney+.

Также источники Рихтмана сообщили, что сюжет третьего сезона «Мандалорца» будет завязан на противостоянии Дина и Бо Катан, желающей вернуть себе дарксейбер, — героиня даже попытается его убить.

Прежде Disney подтвердила, что сюжет продолжения «Мандалорца» вновь будет сосредоточен на Дине, а Боба Фетт получит отдельный спин-офф.