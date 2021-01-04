Инсайдер: Lucasfilm хочет снять несколько сериалов по «Звездным войнам» с рейтингом R

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что Lucasfilm обсуждает идею создания сериалов по «Звездным войнам» для Hulu с рейтингом R.
Напомним, сейчас у компании в работе больше 10 проектов во вселенной далекой-далекой галактики для Disney+.
Также источники Рихтмана сообщили, что сюжет третьего сезона «Мандалорца» будет завязан на противостоянии Дина и Бо Катан, желающей вернуть себе дарксейбер, — героиня даже попытается его убить.
Прежде Disney подтвердила, что сюжет продолжения «Мандалорца» вновь будет сосредоточен на Дине, а Боба Фетт получит отдельный спин-офф.
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