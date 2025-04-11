Исследователи с помощью нейросети создали новые «эпизоды» про Тома и Джерри

NVIDIA и Стэнфордский университет представили нейросетевую модель Test-Time Training, с помощью которой можно создавать минутные ролики со сложными и последовательными сюжетами.

TTT обучили на 50 часах мультфильма «Том и Джерри» и с помощью нее сгенерировали новые «эпизоды» — без редактирования. В них все еще встречаются артефакты, но это обусловлено ограниченными возможностями и ресурсами.

Исследователи уверены, что этот подход можно будет распространить на длинные видео и еще более комплексные истории.

Исходные код TTT выложили в открытый доступ.

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