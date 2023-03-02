Издатель настольной Pathfinder запретил использовать нейросети в своих играх

Издательство Paizo, ответственное за Pathfinder и Starfinder, запретило использовать в своих играх сгенерированные с помощью нейросетей изображения и тексты.

Причем это распространяется в том числе на фанатские игры, а также Pathfinder Infinite и Starfinder Infinite, где пользователи публикуют свои материалы в соответствующих сеттингах.

Таким образом Paizo решила поддержать художников и авторов, благодаря которым игры компании стали популярными.

Издательство не хочет, чтобы ее бренды ассоциировались с нейросетями, пока они находятся в неопределенной юридической зоне.