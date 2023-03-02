Издатель настольной Pathfinder запретил использовать нейросети в своих играх

Издательство Paizo, ответственное за Pathfinder и Starfinder, запретило использовать в своих играх сгенерированные с помощью нейросетей изображения и тексты.
Причем это распространяется в том числе на фанатские игры, а также Pathfinder Infinite и Starfinder Infinite, где пользователи публикуют свои материалы в соответствующих сеттингах.
Таким образом Paizo решила поддержать художников и авторов, благодаря которым игры компании стали популярными.
Издательство не хочет, чтобы ее бренды ассоциировались с нейросетями, пока они находятся в неопределенной юридической зоне.
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Редактор
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