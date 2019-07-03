Издательство Marvel в октябре запустит новую зомби-серию комиксов

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Издательство Marvel Comics анонсировало старт новой линейки зомби-комиксов по своей вселенной — Marvel Zombies. Она начнёт выходить осенью этого года, первый выпуск будет приурочен к Хэллоуину.

Компания пока что не уточняет, кто именно будет заниматься проектом, но уже поделилась первым тизером — обложкой от художника Инхёка Ли (Inhyuk Lee).

Издательство Marvel запустит новую зомби-серию комиксов в октябре 1

Впервые издательство решило устроить супергеройский зомби-апокалипсис ещё в 2005 году в 21-м выпуске Ultimate Fantasic Four. Тогда Рид Ричардс открыл врата в иное измерение, откуда в «наш» мир заявился первый заражённый. Над сюжетом этой линейки работали сценарист Роберт Киркман (серия «Ходячие мертвецы») и художник Шон Филипс. В дальнейшем серия получила несколько спин-оффов, сиквелов и приквелов.

Не исключено, что и в этот раз нашествие зомби возглавит Киркман. Поклонники обратили внимание над слоган с обложки: «The Dead Will Walk Again». Он очень созвучен с «The Walking Dead» — вероятно, это намёк.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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