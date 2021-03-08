    3
    Новости

    Изначально сериал «ВандаВижн» состоял из 10 эпизодов

    8 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    08.03.2021
    2055
    0 минут на чтение
    Изначально сериал «ВандаВижн» должен был состоять из 10 эпизодов

    Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман в одном из интервью рассказал, что изначально для сериала было запланировано 10 эпизодов.

    Все постоянно менялось и переделывалось. История менялась, особенно та, что разворачивалась в реальном мире. И финал тоже. Мы постоянно экспериментировали и пытались реализовать разные идеи. Также у мы хотели включить в сериал 10 эпизодов, но отказались от этого, чтобы ритм ощущался лучше.

    На сериале также отразилась пандемия коронавируса, из-за которой возможности авторов были сильно ограничены. Так что многие изменения внесли на этапе пост-продакшна.

    Так, Моника, Ральф, Дарси и дети Ванды должны были сыграть более важную роль в финале. А еще зрителям хотели показать, что кролик Агаты — демон.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Джонатан Френч «Серые ублюдки» 
    0
    34578
    Джонатан Френч «Серые ублюдки»

    Фэнтези для тех, кому надоели выхолощенные паладины и светлые маги.

    Vampire: The Masquerade — Bloodlines
    0
    73763
    Шесть гениальных игр, которые провалились

    Иногда игры, переполненные свежими идеями и захватывающими сюжетами, таят в себе невидимый гейм-дизайнеру недостаток…

    WandaVision
    0
    75810
    Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel?

    История о любви, мрачная драма и блестящая пародия на классические ситкомы.

    Фантастиковедение: краткий курс
    0
    88166
    Фантастиковедение: краткий курс

    Разбираемся, как развивалась эта наука о фантастике в России с 1917 года по сегодняшний день.

    Комикс-игра «Легенда о рыцарях»: приключение для начинающих ролевиков
    0
    130400
    Комикс-игра «Легенда о рыцарях»: приключение для начинающих ролевиков

    Отличный старт для тех, кто с любопытством спрашивает: «Да что такое эти ваши настольные ролевые игры?».

    Амазонки: миф и реальная история 12
    0
    149081
    Амазонки: реальные и мифические

    Амазонки из древнегреческих мифов жили не в самой Греции, а к северу от Кавказа. Долгое время они считались вымыслом — пока археологи не доказали, что амазонки все-таки существовали.

    Комикс: доминирующий вид
    0
    235468
    Комикс: доминирующий вид

    «Терпение, мой друг, терпение».

    «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию
    0
    193133
    «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию

    Хотя это довольно типичный мистический детектив, он позволяет краем глаза заглянуть в не самую популярную мифологию.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить