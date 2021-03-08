Изначально сериал «ВандаВижн» состоял из 10 эпизодов

Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман в одном из интервью рассказал, что изначально для сериала было запланировано 10 эпизодов.

Все постоянно менялось и переделывалось. История менялась, особенно та, что разворачивалась в реальном мире. И финал тоже. Мы постоянно экспериментировали и пытались реализовать разные идеи. Также у мы хотели включить в сериал 10 эпизодов, но отказались от этого, чтобы ритм ощущался лучше.

На сериале также отразилась пандемия коронавируса, из-за которой возможности авторов были сильно ограничены. Так что многие изменения внесли на этапе пост-продакшна.

Так, Моника, Ральф, Дарси и дети Ванды должны были сыграть более важную роль в финале. А еще зрителям хотели показать, что кролик Агаты — демон.