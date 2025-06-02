Жуткий трейлер хоррора «Черный телефон 2»

Universal Pictures опубликовала трейлер хоррора про похитителя детей «Черный телефон 2» от студии Blumhouse.

Напомним, первая часть собрала 160 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов и получила довольно высокие оценки от зрителей и критиков — на сайте Metacritic у фильма ужасов 65 из 100 и 6,9 из 10 баллов соответственно.

По сюжету серийный убийца вернулся с того света, чтобы отомстить главному герою оригинала и убить его младшую сестру.

Режиссером выступает Скотт Дерриксон, а главные роли исполнили Итан Хоук и звезда киноадаптации «Как приручить дракона» Мэйсон Темз.

Премьера состоится 17 октября.

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