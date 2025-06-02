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Жуткий трейлер хоррора «Черный телефон 2»

Дмитрий Кинский
2 июня 13:11
499
1 минута на чтение
Universal Pictures опубликовала трейлер хоррора про похитителя детей «Черный телефон 2» от студии Blumhouse.
Напомним, первая часть собрала 160 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов и получила довольно высокие оценки от зрителей и критиков — на сайте Metacritic у фильма ужасов 65 из 100 и 6,9 из 10 баллов соответственно.
По сюжету серийный убийца вернулся с того света, чтобы отомстить главному герою оригинала и убить его младшую сестру.
Режиссером выступает Скотт Дерриксон, а главные роли исполнили Итан Хоук и звезда киноадаптации «Как приручить дракона» Мэйсон Темз.
Премьера состоится 17 октября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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