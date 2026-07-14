Как в «Охоте на Голлума» будет использоваться ИИ? Рассказал режиссёр

Для некоторых персонажей мы используем омоложение, и машинное обучение — часть этого процесса. Если подумать, ещё при создании оригинальной трилогии «Властелин колец» Питер разработал программу MASSIVE, которая позволяла задать тысячам орков собственное индивидуальное поведение. Это отличный пример гениального применения ИИ. Но мы не создаём кадры с помощью ИИ — каждый кадр в нашем фильме сделан традиционными методами. Одной из моих целей при работе над этим фильмом было вернуть классические приёмы кинопроизводства — от миниатюрных моделей до грима и протезов — и объединить их с современными технологиями. Это мне по вкусу: мне нравится сочетать разные техники создания кино.