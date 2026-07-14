Как в «Охоте на Голлума» будет использоваться ИИ? Рассказал режиссёр

Энди Серкис, актёр и режиссёр будущего фильма «Охота на Голлума», рассказал, как в его картине будет использоваться ИИ.
Энди Серкис
Для некоторых персонажей мы используем омоложение, и машинное обучение — часть этого процесса.
Если подумать, ещё при создании оригинальной трилогии «Властелин колец» Питер разработал программу MASSIVE, которая позволяла задать тысячам орков собственное индивидуальное поведение. Это отличный пример гениального применения ИИ.
Но мы не создаём кадры с помощью ИИ — каждый кадр в нашем фильме сделан традиционными методами. Одной из моих целей при работе над этим фильмом было вернуть классические приёмы кинопроизводства — от миниатюрных моделей до грима и протезов — и объединить их с современными технологиями. Это мне по вкусу: мне нравится сочетать разные техники создания кино.
Омоложение, судя по всему, потребовалось Йену Маккеллену (Гэндальф) и Элайдже Вуду (Фродо) — эти актёры постарели на 25 лет, хотя их персонажи должны быть в том же возрасте, что прежде.