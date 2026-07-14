КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

«Зловещие мертвецы: Пекло». Моя маленькая дисфункциональная семья
Лиминальное пространство в фильмах: если вам было мало «Закулисья реальности»
Почему проваливается «Супергёрл» — блёклый космовестерн в худших традициях старой киновселенной DC
Какие фильмы смотреть в июле 2026? Нолан, Marvel и два «Некрономикона»

Классика

«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Кто станет новым Миядзаки?
Новости

Как в «Охоте на Голлума» будет использоваться ИИ? Рассказал режиссёр

Кот-император
14 июля 09:57
253
1 минута на чтение
Энди Серкис, актёр и режиссёр будущего фильма «Охота на Голлума», рассказал, как в его картине будет использоваться ИИ.
Энди Серкис
Для некоторых персонажей мы используем омоложение, и машинное обучение — часть этого процесса. Если подумать, ещё при создании оригинальной трилогии «Властелин колец» Питер разработал программу MASSIVE, которая позволяла задать тысячам орков собственное индивидуальное поведение. Это отличный пример гениального применения ИИ. Но мы не создаём кадры с помощью ИИ — каждый кадр в нашем фильме сделан традиционными методами. Одной из моих целей при работе над этим фильмом было вернуть классические приёмы кинопроизводства — от миниатюрных моделей до грима и протезов — и объединить их с современными технологиями. Это мне по вкусу: мне нравится сочетать разные техники создания кино.
Омоложение, судя по всему, потребовалось Йену Маккеллену (Гэндальф) и Элайдже Вуду (Фродо) — эти актёры постарели на 25 лет, хотя их персонажи должны быть в том же возрасте, что прежде.

Читайте также

«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Кот-император

16.02.2026

4584

Волшебнику можно доверять!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

СМИ: шоураннер «Локи» напишет фильм про супергероя Нову

Новости

Первый трейлер мультфильма «Лунтик: Обратная сторона луны»
Премьера в августе.

Новости

Про Мультяшного кота снимут хоррор

Новости

«Рик и Морти» может продолжаться «вечно», пока авторов не заменит ИИ
«Наша задача — держаться 100 лет».

Новости

Слух: кто якобы сыграет Магнито в новых «Людях Икс»
Это пока неофициально.

Новости

Трейлер абсурдной комедии «Диггер» с Томом Крузом

Новости

Шрайер: Blizzard работает над новым StarCraft и «огромным количеством» других проектов
На Diablo у студии отдельные планы.

Новости

«А где машина?» — тизер триллера «Лес»

Новости

«Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории
И, похоже, это еще не предел.

Новости

Умер Сэм Нил — звезда «Парка юрского периода» и не только
Ему было 78 лет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты