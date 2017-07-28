Кабельный канал HBO заказал мини-сериал про катастрофу, которая случилась на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает портал Variety.

Сюжет шоу будет основан на реальных событиях. Авторы планируют включить в сюжет эпизоды из жизни реальных ликвидаторов последствий. Сериал описывается как драматическая история о трудности и лжи, убежденности и смелости, благородстве и человеческой ошибке.

Всего в мини-сериале будет пять эпизодов. Сценарий к ним напишет Крейг Мазин, работавший над сюжетами фильмов «Очень страшное кино 3-4», «Белоснежка и охотник 2» и «Мальчишник в Вегасе». Постановщиком назначен Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Викинги», «Ходячие мертвецы»). К съёмкам планируют приступить в 2018 году, проходить они будут в Латвии.

Главная роль досталась актёру Джареду Харрису («Шерлок Холмс: Игра теней»). Он сыграет советского учёного Валерия Легасова, который по указанию Кремля одним из первых прибыл на место происшествия для расследования произошедшего.

В целом, идея выглядит весьма любопытной, актёр, режиссёр и канал более чем вызывают уважение. Вот только не совсем понятно, почему для съёмок драматического сериала позвали сценариста, который специализируется на комедийных историях.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться